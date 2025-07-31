Медведев напомнил Трампу о ходячих мертвецах в ответ на заявление об экономике России

31 июля 2025, 10:21

Медведев ответил на заявление Трампа о мертвой экономике России

Дмитрий Медведев (фото: kremlin.ru)

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о заявлении президента США Дональда Трампа в его адрес. Об этом российский политик написал в своём Telegram-канале.





Ранее в личной соцсети Truth Трамп призвал Медведева «следить за своими словами», поскольку он «вступает на очень опасную территорию».



В ответ на это Медведев написал, что «Россия во всём права и продолжит идти своей дорогой», если слова бывшего российского президента вызывают столь бурную реакцию у «грозного» американского лидера.



Также зампред Совбеза прокомментировал высказывание Трампа о том, что экономика России и Индии мертва.





«Пусть вспомнит свои любимые фильмы про «ходячих мертвецов», а также то, как может быть опасна несуществующая в природе «мёртвая рука», – заключил Медведев.