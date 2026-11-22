В Госдуме назвали лучшие способы распорядиться «тринадцатой зарплатой»
Под конец года многие россияне задаются вопросом о том, как лучше всего потратить «тринадцатую зарплату». Советы на эту тему дал в беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его словам, новогодний бонус разумнее всего положить на депозит в банке, поскольку сейчас там предлагают выгодные проценты. Ещё один вариант — вложить средства в государственные облигации.
Аксаков также допустил покупку облигаций надёжных организаций, которые обещают высокую доходность, но при этом точно выполнят свои обязательства. Разумеется, каждому гражданину следует внимательно рассмотреть предложенные ему варианты, чтобы остановиться на самом выгодном.
Напомним, что «тринадцатая зарплата» представляет собой дополнительное вознаграждение от работодателя за календарный год. Обычно её выплачивают в декабре.
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