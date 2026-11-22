22 ноября 2026, 03:58

Депутат Аксаков: Новогодний денежный бонус разумнее всего положить на депозит в банке

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Под конец года многие россияне задаются вопросом о том, как лучше всего потратить «тринадцатую зарплату». Советы на эту тему дал в беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.