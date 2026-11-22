22 ноября 2026, 02:01

Посольство РФ в США следит за ситуацией с задержанным в Пало-Альто россиянином Дью

Фото: iStock/LindaJoHeilman

Ситуация с задержанным в США россиянином Игорем Дью находится на контроле. Обвинение в шпионаже мужчине не предъявляли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в США.