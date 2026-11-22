Посольство РФ в США сообщило об оказании помощи задержанному россиянину Дью
Ситуация с задержанным в США россиянином Игорем Дью находится на контроле. Обвинение в шпионаже мужчине не предъявляли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в США.
Американские власти задержали Дью 8 октября в городе Пало-Альто (штат Калифорния). В настоящий момент он содержится в тюрьме округа Санта-Клара.
Уточняется, что россиянину предъявили обвинения в осуществлении деятельности в качестве иностранного агента, преследовании и мошенничестве с применением поддельных документов. В случае признания вины по всем пунктам Дью может грозить до 21 года лишения свободы и штрафы до 850 тысяч долларов.
Посольство РФ в США внимательно следит за ситуацией. Российские дипломаты отметили, что поддерживают контакт с Игорем и оказывают консульско-правовое содействие. Следующее слушание по делу назначено на 24 ноября.
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