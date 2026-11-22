22 ноября 2026, 03:43

Анна Пересильд назвала мужа своей матери Юлии Пересильд «чудеснейшим» человеком

Михаил Милашин и Юлия Пересильд (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Молодая актриса Анна Пересильд поделилась мнением о супруге своей матери Юлии Пересильд. Её слова приводит Super.ru.





Напомним, что в конце сентября Юлия Пересильд тайно вышла замуж за кинооператора Михаила Милашина. Звезда отмечала, что чувствует себя абсолютно счастливой рядом с любимым, но не планирует выносить подробности семейной жизни на всеобщее обозрение.



Анна, которая наблюдает за мамой и её мужем со стороны, подтвердила, что они — чудесная пара. Общаясь с журналистами на премии «Распаковка 2026», артистка заявила, что очень рада за Юлию и считает её избранника прекрасным человеком.



Анна Пересильд (Фото: Instagram* @anka.peresild_)

«Вообще такое счастье, когда ты видишь, что твоя мама по-настоящему счастлива, в любви. Я вижу, что она невероятно лёгкая. И пускай так будет», — объяснила она в беседе с Super.ru.