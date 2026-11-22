Анна Пересильд поделилась мнением о супруге своей матери Юлии Пересильд
Анна Пересильд назвала мужа своей матери Юлии Пересильд «чудеснейшим» человеком
Молодая актриса Анна Пересильд поделилась мнением о супруге своей матери Юлии Пересильд. Её слова приводит Super.ru.
Напомним, что в конце сентября Юлия Пересильд тайно вышла замуж за кинооператора Михаила Милашина. Звезда отмечала, что чувствует себя абсолютно счастливой рядом с любимым, но не планирует выносить подробности семейной жизни на всеобщее обозрение.
Анна, которая наблюдает за мамой и её мужем со стороны, подтвердила, что они — чудесная пара. Общаясь с журналистами на премии «Распаковка 2026», артистка заявила, что очень рада за Юлию и считает её избранника прекрасным человеком.
«Вообще такое счастье, когда ты видишь, что твоя мама по-настоящему счастлива, в любви. Я вижу, что она невероятно лёгкая. И пускай так будет», — объяснила она в беседе с Super.ru.Для Юлии Пересильд брак с Милашином стал первым, хотя в прошлом у неё уже были романтические отношения. Так, например, она более десяти лет тайно встречалась с режиссёром Алексеем Учителем, от которого родила двух дочерей — Анну (2009) и Марию (2012). Расстались знаменитости спокойно, продолжив поддерживать дружеский контакт ради детей.