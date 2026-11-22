Сочи затопило после мощных тропических ливней
Мощные тропические ливни привели к затоплению части улиц в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, публикуя кадры последствий непогоды.
По словам местных жителей, дожди не прекращаются уже несколько часов: дороги «поплыли», в городе действует штормовое предупреждение. Среди самых пострадавших территорий — микрорайон Кудепста, Адлер, а также улицы Яблочная, Ленина и Фадеева.
Синоптики ранее предупреждали, что реки в Сочи могут выйти из берегов. По предварительным оценкам, ливни продлятся до утра 22 ноября, ожидается резкий подъём воды. Жителей и туристов призывают не приближаться к руслам рек.
Ранее «Радио 1» передавало, что мастер лесного хозяйства из Зилаирского района Башкирии спасся от напавшей на него в лесу медведицы, притворившись мертвым. Подробности читайте в нашем материале.
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