В Госдуме предложили сократить срок владения недвижимостью

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Депутаты ЛДПР, возглавляемые председателем комитета Государственной Думы по социальной политике Ярославом Ниловым, предложили в Госдуме законопроект, сокращающий минимальный срок владения недвижимостью для освобождения от НДФЛ с пяти до трех лет. Документ находится в распоряжении РИА Новости.
В настоящее время НДФЛ не взимается, если недвижимость находилась в собственности пять лет или три года в особых случаях, таких как наследование или дарение от близкого родственника.
Законопроект предусматривает сокращение сроков: три года для всех случаев, один год для недвижимости, полученной по наследству или дарению от членов семьи, и два года в иных ситуациях.
Нилов отметил, что текущие сроки ограничивают трудовую мобильность граждан, а средства от сделок с недвижимостью поступают в экономику с задержкой.
Новый закон, по его словам, призван устранить эти проблемы, ускорив оборот средств на рынке жилья.
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Законопроект предусматривает сокращение сроков: три года для всех случаев, один год для недвижимости, полученной по наследству или дарению от членов семьи, и два года в иных ситуациях.
Нилов отметил, что текущие сроки ограничивают трудовую мобильность граждан, а средства от сделок с недвижимостью поступают в экономику с задержкой.
Новый закон, по его словам, призван устранить эти проблемы, ускорив оборот средств на рынке жилья.
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Мария Моисеева