Россиян предупредили о подорожании шампанского

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С января следующего года акциз на шампанское и игристые вина в России повысится на шесть рублей. Об этом сообщил директор Ассоциации производителей игристых вин России Алан Соколов, передает «Абзац».
Отмечается, что минимальная отпускная цена упомянутых напитков составит 125 рублей. По словам эксперта, за 2023 год импортное шампанское выросло в цене на 10-18%, а игристое вино российского производства — максимум на 10%.
Рост цен связан с ослаблением рубля относительно американской валюты, увеличением ввозной таможенной пошлины, а также подорожанием логистики, заключил Соколов.
Ранее сообщалось, что в этом году реальный рост цен на продукты питания в России превысил 50%. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Рост цен связан с ослаблением рубля относительно американской валюты, увеличением ввозной таможенной пошлины, а также подорожанием логистики, заключил Соколов.
Ранее сообщалось, что в этом году реальный рост цен на продукты питания в России превысил 50%. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова