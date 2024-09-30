В Госдуме предложили создать внутреннюю биржу в рамках БРИКС

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В Государственной думе предложили создать единую биржу БРИКС. Об этом сообщил заместитель председателя нижней палаты российского парламента Александр Бабаков.
В разговоре с РИА Новости он выразил мнение, что создание такой биржи для торговли товарами и сырьём внутри блока с использованием национальных валют будет способствовать укреплению экономического суверенитета и независимости стран. Также парламентарий считает такой шаг важной вехой на пути укрепления многополярного мирового порядка.
Бабаков уверен, что создание биржи БРИКС заметно упростит и оптимизирует торговое сотрудничество между странами. Ведь в настоящее время торговля сырьём и товарами часто происходит через третьи государства, что приводит к существенному увеличению транзакционных издержек.
Кроме того, по мнению депутата, создание единой биржи будет способствовать инновационному развитию и модернизации экономик стран БРИКС, обладающих огромным потенциалом развития.
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Бабаков уверен, что создание биржи БРИКС заметно упростит и оптимизирует торговое сотрудничество между странами. Ведь в настоящее время торговля сырьём и товарами часто происходит через третьи государства, что приводит к существенному увеличению транзакционных издержек.
Кроме того, по мнению депутата, создание единой биржи будет способствовать инновационному развитию и модернизации экономик стран БРИКС, обладающих огромным потенциалом развития.
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Александр Бойцов