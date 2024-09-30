Экспорт Москвы в страны БРИКС+ превысил 21 млрд рублей, сообщил Собянин

Призывники, которые во время осенней призывной кампании окажутся не согласны с решениями комиссии, смогут обжаловать их в досудебном порядке, в том числе через портал «Госуслуг». Об этом в ходе брифинга заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.