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Экспорт Москвы в страны БРИКС+ превысил 21 млрд рублей, сообщил Собянин

30 сентября 2024, 11:24
Фото: iStock/Tryaging

Фото: iStock/Tryaging

Поддержанный Москвой экспорт в страны БРИКС+ вырос в три раза. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что на данный момент сумма контрактов с объединением превышает 21 миллиард рублей.

Такому росту поспособствовала работа Московского экспортного центра (МЭЦ). Так, в 2021 году сумма заработка с заключённых контрактов составляла 3,1 миллиарда рублей. А к 2023 году она выросла до 8,5 миллиарда рублей.



Собянин отметил, что самыми популярными странами для поставок продукции стали Индия, Китай, Иран, Бразилия и Объединённых Арабские Эмираты. В частности, в Китае удалось посодействовать развитию киноиндустрии и сферы анимации, а в Индии получили популярность российские 3D-разработки.

Ранее мэр Москвы сообщал, что на долю региона приходится пятая часть всех компаний-экспортёров в России.

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Ефимов: На новой станции «Рублёво-Архангельское» готовится проходка тоннелей
30 сентября 2024, 12:11

Фото: istockphoto/Makhbubakhon Ismatova

В Москве продолжается строительство новой станции «Рублёво-Архангельское» на одноимённой линии столичного метрополитена. Началось устройство двух монтажно-щитовых камер по обеим сторонам будущей платформы.
Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Он также добавил, что станция возводится на западе столицы на месте будущего жилого комплекса. В настоящее время строители готовят два тоннелепроходческих комплекса. Один отправится к будущей станции «Ильинская», а второй — к станции «Липовая Роща», которая также рассматривается как перспективная.

«Каждый из четырёх монтажно-проходческих щитов пройдёт около 2,3 километра тоннелей», — пояснил заммэра.

Он также добавил, что для возведения двух камер строители переработают свыше 44 тысяч кубометров грунта. Затем обе камеры объединят единым котлованом для обеспечения сбойки перегонных тоннелей и станционного комплекса.

Введение в эксплуатацию Рублёво-Архангельской линии метрополитене позволит улучшить транспортное обслуживание свыше 800 тысяч жителей столицы.

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#москва
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В Генштабе назвали особенность осеннего призыва 2024
Призывники через «Госуслуги» смогут обжаловать решения призывных комиссий
30 сентября 2024, 12:05

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Призывники, которые во время осенней призывной кампании окажутся не согласны с решениями комиссии, смогут обжаловать их в досудебном порядке, в том числе через портал «Госуслуг». Об этом в ходе брифинга заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
Напомним, что осенний призыв стартует 1 октября, а завершится 31 декабря.

Цимлянский подчеркнул, что нынешняя призывная кампания будет иметь особенности, по сравнению с предыдущими. В частности, призывники смогут подать жалобу на работу призывной комиссии в онлайн-форме через портал «Госуслуг».

Также обжаловать решение можно через многофункциональный центр (МФЦ) предоставления услуг гражданам в письменной форме на бумажном носителе при личном прибытии в центр.

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В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья более 320 человек
30 сентября 2024, 11:54

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Новые квартиры и жилищные сертификаты получил 321 переселенец из аварийного жилья в пятнадцати округах Московской области на минувшей неделе, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«Из аварийного жилищного фонда на прошлой неделе расселили 321 человека из 142 помещений. Общая площадь расселённого аварийного жилья составила свыше 5,9 тыс. квадратных метров», — говорится в сообщении.
Переселенцы получили квартиры в новостройках, на вторичном рынке, в свободном жилищном фонде, а некоторым из них выплатили выкупную стоимость или предоставили сертификаты, позволяющие купить жилплощадь в любом районе области.

Расселённые аварийные помещения расположены в следующих городских округах: Шатура, Богородский, Талдомский, Волоколамский, Солнечногорск, Воскресенск, Сергиево-Посадский, Дзержинский, Пушкинский, Дмитровский, Павлово-Посадский, Егорьевск, Орехово-Зуевский, Клин и Зарайск.

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В Сергиево-Посадском округе отремонтируют более километра теплосетей
30 сентября 2024, 11:33

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Свыше километра теплосетей отремонтируют в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа, в настоящее время ведётся поиск подрядчика, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и отремонтировать тепловые сети общей протяжённостью 1330 метров», — говорится в сообщении.
Завершение ремонта запланировано на 2025 год.

Начальная цена лота составляет 90 миллионов 546 тысяч 400 рублей, заявки принимаются до 3 октября.

Ремонт будет проводиться в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», финансирование предусмотрено из областного и окружного бюджетов.

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#хотьково
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Как проходит капитальный ремонт в городах Московской области
30 сентября 2024, 11:20

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

На прошлой неделе представители проектов Центра управления проектами (ЦУП) Фонда капитального ремонта Московской области посетили различные города и районы региона для оценки хода работ и встречи с жителями и представителями местных властей, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В рамках инспекционной поездки специалисты побывали в следующих населённых пунктах: Подольск (микрорайон Климовск), Одинцово, Раменское, Дубна, Люберцы, Балашиха, Ступино, Жуковский, Видное и Королёв.

«Выездные мероприятия позволяют не только контролировать ход капитального ремонта, но и поддерживать связь с жителями. Открытость и доступность руководителей проектов Фонда капремонта позволяет нам использовать обратную связь для улучшения реализации программы, а соответственно — развития всего региона», — подчеркнул министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
Всю информацию можно можно найти на интерактивной карте Фонда.

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#капитальный ремонт
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В Подмосковье проверили перед отопительным сезоном 98% теплопроводов
30 сентября 2024, 11:09

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Проверка тепловых сетей перед началом отопительного сезона завершается в Московской области, на сегодняшний день гидравлические испытания прошли 98% подмосковных теплотрасс, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
«Подготовка к зиме — это ключевая задача для всей коммунальной инфраструктуры области. Сегодня мы наблюдаем высокие результаты проведенных работ: почти все сети проверены и готовы к эксплуатации в условиях холодов», — сказал глава МинЖКХ области Антон Велиховский.
В министерстве уточнили, что с начала работ было проверено 10204 километра теплопроводов от общего объема в 10440 км. Проверка завершена в 49 городских округах. В оставшихся восьми муниципалитетах испытания теплотрасс продолжаются, при этом в пяти округах степень готовности уже превысила 90%.

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В Ивантеевке отремонтируют Центр культуры и искусств, построенный 98 лет назад
30 сентября 2024, 10:54

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт Центра культуры и искусств им. Л.Н. Кекушева планируют провести в городе Ивантеевка Пушкинского округа, подряд на работы выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Центр культуры и искусств им. Л.Н. Кекушева располагается в трёхэтажном здании 1926 года постройки, его общая площадь составляет около 1,5 тыс. квадратных метров. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, провести капитальный ремонт и поставить всё оборудование, необходимое для эксплуатации такого объекта», — говорится в сообщении.
Завершение капитального ремонта запланировано на 2025 год.

Начальная цена лота составляет 229 миллионов 956 тысяч 689 рублей 32 копейки, заявки принимаются до 8 октября.

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В Россию вернётся знаменитый французский коньяк
Алкогольная компания Ladoga станет поставщиком французского коньяка Hardy в РФ
30 сентября 2024, 10:49

Фото: iStock/pixinoo

На полки российских магазинов вернётся французский коньяк Hardy. Об этом сообщает газета «Ведомости».
Отмечается, что российская компания Ladoga, выпускающая водку «Царская», джин Barrister, виски Fowler’s и другие алкогольные напитки, заключила контракт с французским домом Hardy на поставки одноименного коньяка в Россию.

Ранее этот алкогольный напиток в страну поставляла другая компания, которая в 2023 году прервала сотрудничество в французским домом.

Когда Hardy поступит в Россию, коньяк можно будет приобрести в фирменных магазинах Ladoga, винных бутиках Wine Style, «Винограция», Wine Brothers, а также в HoReCa (сфера гостинично-ресторанного бизнеса).

Стоимость бутылки французского коньяка составит от 6,8 до 82,3 тысячи рублей.

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#торговля
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Дорожники Московской области устранили повреждения на тротуарах
30 сентября 2024, 10:46

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В рамках летнего обслуживания дорожные службы Московской области отремонтировали выбоины на тротуарах, расположенных на региональной дорожной сети, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Для поддержания в нормативном состоянии тротуаров специалисты Мосавтодора с начала апреля ликвидировали на них порядка 5 тысяч м² дефектов покрытия. Работы продолжаются. Отмечу, что в рамках летнего содержания ямочный ремонт и на проезжей части, и на тротуарах проводится с применением горячей асфальтобетонной смеси», — рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Дорожные службы регулярно проверяют состояние дорог и тротуаров и при обнаружении дефектов проводят ремонт выбоин. После оцифровки ям проводятся работы по их устранению, и весь процесс с геопривязкой и фотографиями заносится в систему контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры (СКПДИ), что позволяет отслеживать ход и качество работ.

По информации ведомства, общая протяжённость тротуаров вдоль региональных дорог Московской области составляет около 3 тысяч километров, и в этом году планируется построить ещё 65 километров новых тротуаров.

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