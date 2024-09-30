Экспорт Москвы в страны БРИКС+ превысил 21 млрд рублей, сообщил Собянин

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Поддержанный Москвой экспорт в страны БРИКС+ вырос в три раза. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что на данный момент сумма контрактов с объединением превышает 21 миллиард рублей.
Такому росту поспособствовала работа Московского экспортного центра (МЭЦ). Так, в 2021 году сумма заработка с заключённых контрактов составляла 3,1 миллиарда рублей. А к 2023 году она выросла до 8,5 миллиарда рублей.
Собянин отметил, что самыми популярными странами для поставок продукции стали Индия, Китай, Иран, Бразилия и Объединённых Арабские Эмираты. В частности, в Китае удалось посодействовать развитию киноиндустрии и сферы анимации, а в Индии получили популярность российские 3D-разработки.
Ранее мэр Москвы сообщал, что на долю региона приходится пятая часть всех компаний-экспортёров в России.
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Такому росту поспособствовала работа Московского экспортного центра (МЭЦ). Так, в 2021 году сумма заработка с заключённых контрактов составляла 3,1 миллиарда рублей. А к 2023 году она выросла до 8,5 миллиарда рублей.
Собянин отметил, что самыми популярными странами для поставок продукции стали Индия, Китай, Иран, Бразилия и Объединённых Арабские Эмираты. В частности, в Китае удалось посодействовать развитию киноиндустрии и сферы анимации, а в Индии получили популярность российские 3D-разработки.
Ранее мэр Москвы сообщал, что на долю региона приходится пятая часть всех компаний-экспортёров в России.
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Анастасия Чинкова