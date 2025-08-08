В Госдуме предложили заморозить цены на продукты первой необходимости с сентября
Глава партии «Справедливая Россия – За правду» и депутат Госдумы Сергей Миронов предложил зафиксировать цены на продукты первой необходимости с 1 сентября до конца года. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
По словам парламентария, под заморозку должны попасть ключевые категории продовольствия, включая мясо, сахар, овощи и фрукты. Миронов подчеркнул, что инициатива разработана на основе предложений аналитиков и, по его мнению, «в конечном счете выгодна и бизнесу».
Однако идея вызвала критику со стороны экономических властей. Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее выступала против административного регулирования цен, указывая на возможные искажения рыночного механизма и риски для производителей.
Инициатива Миронова может быть вынесена на обсуждение в осеннюю сессию парламента. О реакции правительства пока не сообщается.
