В Госдуме предложили заморозить цены на продукты первой необходимости с сентября

08 августа 2025, 14:56

Фото: iStock/Minerva Studio

Глава партии «Справедливая Россия – За правду» и депутат Госдумы Сергей Миронов предложил зафиксировать цены на продукты первой необходимости с 1 сентября до конца года. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.