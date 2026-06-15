Конфликт из-за шума закончился нападением: полиция установила личность мужчины из Сургута
В Сургуте сотрудники полиции установили личность мужчины, который напал на девочку-подростка во время уличного конфликта. Об этом сообщили в региональном управлении МВД, передаёт «Лента.ру».
Инцидент привлёк внимание правоохранителей после появления в социальных сетях видеозаписи, на которой запечатлена словесная перепалка между мужчиной и группой подростков. На кадрах также видно, как мужчина применяет физическую силу в отношении несовершеннолетней.
По предварительной информации, 12-летняя девочка получила удар по голове, после чего упала и расплакалась. Предполагается, что причиной конфликта стало недовольство мужчины шумом и громким смехом подростков на улице. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются правоохранительными органами.
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