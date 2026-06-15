Достижения.рф

Конфликт из-за шума закончился нападением: полиция установила личность мужчины из Сургута

В Сургуте нашли мужчину, ударившего 12-летнюю девочку на улице
Фото: Istock / SB Arts Media

В Сургуте сотрудники полиции установили личность мужчины, который напал на девочку-подростка во время уличного конфликта. Об этом сообщили в региональном управлении МВД, передаёт «Лента.ру».



Инцидент привлёк внимание правоохранителей после появления в социальных сетях видеозаписи, на которой запечатлена словесная перепалка между мужчиной и группой подростков. На кадрах также видно, как мужчина применяет физическую силу в отношении несовершеннолетней.

По предварительной информации, 12-летняя девочка получила удар по голове, после чего упала и расплакалась. Предполагается, что причиной конфликта стало недовольство мужчины шумом и громким смехом подростков на улице. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются правоохранительными органами.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0