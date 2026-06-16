Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября 2026 года
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении выборов депутатов Госдумы нового созыва 20 сентября 2026 года. Об этом сообщает официальный портал правовой информации.
Госдума — нижняя палата российского парламента. Она занимается принятием федеральных законов, утверждением кандидатуры председателя правительства, а также рассматривает ключевые вопросы государственной политики. В ее состав входят 450 депутатов, которые избираются сроком на пять лет.
Выборы проходят по смешанной системе: половина депутатов избирается по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам. После официального назначения избирательной кампании Центральная избирательная комиссия начинает подготовку к голосованию, включая регистрацию партий и кандидатов, а также организацию избирательных процедур.
Читайте также: