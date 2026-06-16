11 человек пострадали в ДТП с «Газелью» в Саратове
В Гагаринском районе Саратова пассажирская «Газель» столкнулась с Lada Kalina, в результате пострадали 11 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областную службу спасения и следственное управление.
Авария произошла утром 16 июня на улице Песчано-Уметской в поселке Соколовый. По предварительным данным, «Газель» перевозила дорожных рабочих. В ДТП пострадали девять пассажиров микроавтобуса и два человека из легковушки. Всех госпитализировали, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Реанимационная служба облспаса доставила в больницу мужчину 1967 года рождения, остальных отвезли медики скорой помощи.
Следователи организовали процессуальную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура контролирует установление обстоятельств случившегося.
Ранее сообщалось, что в подмосковной Дубне устанавливают обстоятельства аварии с грузовиком и автобусом.
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