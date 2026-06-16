11 человек пострадали в ДТП с «Газелью» в Саратове

16 июня 2026, 11:33

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Гагаринском районе Саратова пассажирская «Газель» столкнулась с Lada Kalina, в результате пострадали 11 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областную службу спасения и следственное управление.