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В Госдуме предрекли высокий спрос на автомобиль Aurus среди глав дружественных стран

20 июня 2024, 21:46
Фото: Istockphoto / :Anton Vakhrushev

Фото: Istockphoto / :Anton Vakhrushev

Aurus сейчас считается одним из лучших автомобилей президентского уровня. Такую оценку дал зампред думского комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов.
«Есть несколько моделей. Это длиннобазный президентский лимузин Aurus Senat Limousine, минивэн Aurus Arsenal и cедан Aurus Senat. Последним появился Aurus Komendant – большой представительский кроссовер», – напомнил парламентарий в беседе с RT.
По его мнению, многие руководители стран, особенно дружественных, будут рады перемещаться на подобной машине. Тем более существует специальная версия – бронированная.


«Также стоит отметить, что этот автомобиль находится в очень высокой степени локализации. Основные части, агрегаты и комплектующие производятся на российских промышленных предприятиях», – заключил Спиридонов.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин во время государственного визита в Пхеньян подарил Aurus Ким Чен Ыну. Глава Северной Кореи похвалил автомобиль.

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Аналитик Юшков раскрыл истинную цель энергетических санкции ЕС против России
20 июня 2024, 20:15

Фото: Istockphoto / sinonimas

Целью введения новых санкций Евросоюза в отношении России в сфере энергетики может быть желание вытеснить российский сжиженный природный газ в пользу американских проектов. Такое мнение высказал эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Европейцы и американцы вводят санкции против российских СПГ-проектов и говорят, что это делается, чтобы Россия меньше зарабатывала и поменяла свою внешнюю политику. Но это неправда. Они не настолько глупы, чтобы не знать этого. Часть из них, я думаю, понимает, что цель этих санкций – вытеснить российский СПГ, освобождая рынок для американских проектов», – предположил аналитик в беседе с RT.
Комментируя возможность введения санкций против российских нефтяных танкеров, Юшков подчеркнул, что это – «исключительно имиджевая история», поскольку такие танкеры не заходят в европейские порты с 5 декабря 2022 года.
«Они в Европе не заправляются и не ремонтируются. Они все обслуживаются в Азии. Думаю, по нефтяным танкерам вообще не будет никаких изменений», – заключил специалист.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о согласовании нового, 14-го пакета санкций Евросоюза против России. Он будет нацелен на энергетический сектор, банковские услуги и технологии.

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#россия
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«Кухня на районе» получила сертификат соответствия ЕАЭС незадолго до вспышки ботулизма
RB.RU: «Кухня на районе» ранее получала декларацию ЕАЭС о качестве продуктов
20 июня 2024, 20:04

Фото: IStock/Владислав Чусов

ООО «Локалкитчен» (российское юрлицо «Кухни на районе») 30 мая 2024 года получила декларацию на соответствие требованиям ЕАЭС на вторые блюда. Их выпускали на том же предприятии, что и инфицированные салаты, сообщает RB.RU.
Сертификат означает соответствие европейским стандартам к качеству готовой продукции. Он был выдан 30 мая 2024 года сертифицированным испытательным центром ООО «Серконс ЭКО». Роспотребнадзор прекратил действие декларации после массовой вспышки ботулизма в Москве. Само здание, где изготавливались салаты, расположено в промышленной зоне, рядом с существующими свалками отходов в антисанитарных условиях, говорится в сообщении ведомства

Ранее с признаками пищевого отравления в Москве обратился 121 человек, сообщила заместитель мэра столицы по социальному развитию Анастасия Ракова.

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#анастасия ракова
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Шесть подмосковных компаний представили продукцию на международной выставке пластмасс
20 июня 2024, 19:05

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Шесть компаний из Подмосковья отправились на 14-ю международную выставку оборудования и материалов для индустрии пластмасс Rosplast 2024. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Среди подмосковных экспонентов – выпускающие пластмассовые изделия компании «КОЛОРИТ», «БЕРГ МОЛД» и «АЛЬЯНС-КОМПОЗИТ»; производитель добавок и суперконцентратов красителей «НИКАТОР»; оборудования для переработки пластмасс «Фалькон Пласт», а также пластиковых ёмкостей «Полимер Групп», – перечислили в министерстве.
Там отметили, что подмосковный центр «Мой бизнес» организовал в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» коллективный стенд, где компании представили свою продукцию.

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#московская область
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В Ступине построят завод по производству деревянных поддонов
20 июня 2024, 16:54

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Завод по производству деревянных поддонов построит на территории городского округа Ступино компания «Промтара М4», участок под строительство инвестор получил по программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Объём инвестиций в проект составляет 32 миллиона рублей. Производственные линии планируется запустить в третьем квартале 2026 года. Каждый месяц там будут выпускать около 4,8 тысяч поддонов. А к 2028 году выпуск собираются увеличить до 9,6 тыс. поддонов ежемесячно», — рассказала глава подмосковного Мининвеста Екатерина Зиновьева.
В свою очередь министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова сообщила, что на реализацию проекта застройщику выделили участок площадью около четырёх гектаров.

На предприятии будет создано более 20 рабочих мест.

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В Подмосковье начнут выращивать африканских сомов
20 июня 2024, 16:36

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Комплекс по выращиванию африканских сомов начала строить на территории Талдомского округа компания «Фуд Тим», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«В современном комплексе будут разводить посадочный материал, выращивать африканских клариевых сомов, перерабатывать рыбу и продавать готовую продукцию», — говорится в сообщении.
Глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева отметила, что инвестиции в новое производство составят около 100 миллионов рублей.

«Строительство первой очереди планируется завершить в четвёртом квартале 2025 года, тогда же будет запущено производство. А полностью проект должен быть реализован в течение восьми лет», — добавила Зиновьева.
Благодаря запуску нового производства в округе появится ещё около 20 рабочих мест.

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Фермерам Подмосковья продлили срок подачи заявок на помощь с маркировкой товара
20 июня 2024, 10:57

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области продлили сроки подачи заявок по программе «Оператор системы маркировки «Честный знак» для фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, производящих молочную продукцию, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«В рамках программы фермерам предлагается два типа поддержки. По первой программе хозяйство получает пятидесятипроцентную компенсацию затрат на оборудование для маркировки. По второй программе можно на выгодных условиях получать готовые комплекты расходных материалов для маркировки», — пояснили в министерстве.
Срок подачи заявок на любой из вариантов программы продлён до 1 июля.

В ведомстве также напомнили, что с 1 сентября маркировка молочной продукции станет для фермеров обязательной.

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#подмосковье
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ФНС запланировала отказ от большинства деклараций по НДФЛ
РБК: ФНС намерены отказаться от большинства деклараций по НДФЛ
20 июня 2024, 06:21

Фото: istock /mapo

Федеральная налоговая служба планирует отказаться от большей части деклараций по НДФЛ. Об этом сказано в плане работы ФНС России, передает РБК.
«Планируется ввести бездекларационный порядок начисления и уплаты налога на доходы физических лиц. Сроком выполнения установлен декабрь 2025 года», — пишет информагентство.
Ответственным исполнителем назначили заместителя главы ФНС Светлану Бондарчук.

В частности, предполагается отказаться от декларирования доходов от реализации недвижимого имущества и от реализации транспортных средств.

Ранее о намерении отказаться от деклараций по НДФЛ сообщал глава ФНС Даниил Егоров без указания сроков.

«Наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще. В перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев», — утверждал он в интервью изданию в 2021 году.
Ранее экономист Дарья Динец рассказала, как повышение НДФЛ отразится на доходах среднего класса. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Украина стала крупнейшим поставщиком пищевых отходов в ЕС

В ГД пояснили, почему в РФ не принимают закон, регулирующий торговую наценку

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Украина стала крупнейшим поставщиком пищевых отходов в ЕС
19 июня 2024, 23:15

Фото: iStock/alzay

Украина стала крупнейшим поставщиком пищевых отходов в Евросоюз, сумма закупок в апреле составила 86 миллионов евро, что на 27% больше, чем в марте.
По данным Pravda.Ru, страны ЕС в основном покупали у Украины жмыхи и другие твёрдые отходы, которые получают после извлечения растительных масел из сырья.

Также покупались продукты, оставшиеся после извлечения соевого масла и крахмала. Уточняется, что пищевые отходы приобретаются для производства кормов для животных.

Ранее сообщалось, что Украина планирует продать почти двадцать государственных предприятий на пять миллиардов долларов, чтобы закрыть дыру в бюджете.

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В ГД пояснили, почему в РФ не принимают закон, регулирующий торговую наценку
Депутат Нилов рассказал о законе, регулирующем торговую наценку
19 июня 2024, 21:06

Фото: iStock/monticelllo

В Госдуме вернулись к рассмотрению законопроекта, согласно которому можно регулировать торговую наценку на социально значимую категорию товаров. Что мешает принятию данного закона, рассказал депутат ГД Олег Нилов.
По его словам, наценка на товары первой необходимости в России не должна превышать 10%.

«Принятию данного законопроекта мешает лоббизм торговой силы, в том числе мощные ретейловские объединения, спекулятивные объединения – эти нездоровые силы пока побеждают авторов инициативы. Приводятся доводы о том, что мы живем в рыночном государстве и в рыночном мире. Рост зарплат пока отстает от роста цен», — рассказал Нилов в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Он напомнил, что в списке значится порядка 40 социально значимых продуктов, а каждый крупный маркет продает десятки тысяч наименований продуктов. Таким образом, Нилов считает, что производителям основных продуктов питания стоит разрешить торговать не только на своих участках, но и на площадях, и в других местах.

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