В Госдуме предрекли высокий спрос на автомобиль Aurus среди глав дружественных стран

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Aurus сейчас считается одним из лучших автомобилей президентского уровня. Такую оценку дал зампред думского комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов.
«Есть несколько моделей. Это длиннобазный президентский лимузин Aurus Senat Limousine, минивэн Aurus Arsenal и cедан Aurus Senat. Последним появился Aurus Komendant – большой представительский кроссовер», – напомнил парламентарий в беседе с RT.По его мнению, многие руководители стран, особенно дружественных, будут рады перемещаться на подобной машине. Тем более существует специальная версия – бронированная.
«Также стоит отметить, что этот автомобиль находится в очень высокой степени локализации. Основные части, агрегаты и комплектующие производятся на российских промышленных предприятиях», – заключил Спиридонов.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин во время государственного визита в Пхеньян подарил Aurus Ким Чен Ыну. Глава Северной Кореи похвалил автомобиль.
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Лора Луганская