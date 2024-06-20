В Госдуме предрекли высокий спрос на автомобиль Aurus среди глав дружественных стран

ООО «Локалкитчен» (российское юрлицо «Кухни на районе») 30 мая 2024 года получила декларацию на соответствие требованиям ЕАЭС на вторые блюда. Их выпускали на том же предприятии, что и инфицированные салаты, сообщает RB.RU.