Ким Чен Ын подарил Путину двух собак северокорейской породы пхунсан

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Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил своему коллеге Владимиру Путину двух собак национальной северокорейской породы пхунсан. Об этом сообщает северокорейское радио «Голос Кореи».
«Товарищ Ким Чен Ын в саду Резиденции для почетных гостей "Кымсусан" подарил президенту Путину пару собак национальной породы Северной Кореи пхунсан. Президент Путин выразил свою благодарность за этот подарок», — говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что Владимир Путин и Ким Чен Ын прогулялись по саду и провели искреннюю беседу, обсудив планы по дальнейшему укреплению стратегических партнерских и союзных отношений между странами и по защите их общих ключевых интересов.
Также Путина наградили орденом Ким Ир Сена, который является высшей госнаградой в КНДР. Главу российского государства отметили за заслуги в развитии российско-корейских отношений. Орден ему вручил лично Ким Чен Ын.
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Элина Позднякова