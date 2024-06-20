Путин оценил переговоры с Ким Чен Ыном

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Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном были обстоятельными и коснулись целого комплекса вопросов. Об этом пишет РИА Новости.
«Сегодня мы провели обстоятельные переговоры по всему комплексу вопросов практического взаимодействия», — сказал Путин по итогу прошедших встреч.
Он также подчеркнул, что Москва и Пхеньян подписали новый межгосударственный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Как считает генсек, заключенный договор демонстрирует взаимную поддержку России и Северной Кореи. По мнению Столтенберга, это должно подтолкнуть Запад «еще больше сплотиться».
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