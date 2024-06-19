Стало известно, что Путин подарил Ким Чен Ыну

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын обменялись дружескими подарками. Глава российского государства подарил своему коллеге из Северной Кореи новый автомобиль представительского класса Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз.
Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Он напомнил, что это уже второй роскошный Aurus, подаренный Путиным корейскому лидеру. Ушаков также отметил изысканность подаренного чайного сервиза, сообщив, что он «очень красивый».
При этом помощник президента не стал распространяться о подарках, приготовленных принимающей стороной. Он только сказал, что они связаны с изображением российского лидера и являются настоящими произведениями искусства. Ушаков также отметил, что все они достаточно художественные, включая бюсты.
После завершения государственного визита в Северную Корею президент РФ Владимир Путин посетит Вьетнам.
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При этом помощник президента не стал распространяться о подарках, приготовленных принимающей стороной. Он только сказал, что они связаны с изображением российского лидера и являются настоящими произведениями искусства. Ушаков также отметил, что все они достаточно художественные, включая бюсты.
После завершения государственного визита в Северную Корею президент РФ Владимир Путин посетит Вьетнам.
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Александр Бойцов