В России заявили о сокращении пенсий

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В России из-за низкой рождаемости на одного работающего человека со временем будет приходиться все больше пенсионеров, что неизбежно приведет либо к повышению пенсионного возраста, либо к снижению размера пенсий. Об этом заявил экономист Николай Кульбака. По его словам, демографический тренд в стране уже задан.
«В ближайшие лет 20 его уже точно не удастся переломить никакими средствами. Население будет сокращаться. Я думаю, что в ближайшие 10 лет ежегодно эта цифра будет сокращаться на 0,5 миллиона. <…> Есть два варианта, чтобы предотвратить эту ситуацию, — либо увеличивать пенсионный возраст, либо сокращать размер пенсии. Других решений не существует», — отметил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».Тем временем в Минтруде сообщили, что с 1 февраля 2025 года в России повысят пособие по безработице. Выплату проиндексируют на 9,5%, сообщают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, после чего максимальный ее размер составит более 15 тысяч рублей.
«Всего в нашей стране с 1 февраля на 9,5 процентов будут проиндексированы более 40 социальных выплат и пособий», — подчеркнули в издании.Читайте также:
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