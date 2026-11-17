17 ноября 2026, 16:51

РБК: На бизнес не станут давить повышенными штрафами за экономпреступления

Фото: iStock/Oleg Elkov

Повышение штрафов за экономические преступления не станет дополнительным инструментом давления на предпринимателей. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по уголовному и административному законодательству Ирина Панькина в эфире радио РБК.