В Госдуме раскрыли, как повышение штрафов за экономические преступления скажется на предпринимателях
Повышение штрафов за экономические преступления не станет дополнительным инструментом давления на предпринимателей. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по уголовному и административному законодательству Ирина Панькина в эфире радио РБК.
По словам парламентария, изменения позволят судам назначать более справедливые наказания за экономические правонарушения. Это не станет инструментом для давления на бизнес, а даст возможность применять экономические санкции к экономическим преступлениям, подчеркнула она.
Панькина отметила, что в некоторых случаях штрафы за экономические преступления не увеличивались на протяжении долгого времени, несмотря на изменения в экономической ситуации. При разработке поправок учитывался опыт судебных разбирательств. Она также указала, что суды часто назначают штрафы в максимальном размере, предусмотренном законом, поэтому увеличение верхних границ должно предоставить больше возможностей для выбора наказания. На вопрос о возможных негативных последствиях для предпринимателей, депутат ответила, что штраф в соответствующем контексте является основным, а не дополнительным наказанием.
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