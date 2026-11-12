Экономист назвала профессии с доходом от 200 тысяч рублей без руководящей должности
Опытные сварщики, инженеры и менеджеры по продажам могут зарабатывать от 200 тыс. рублей, не занимая руководящих постов. Об этом рассказала кандидат экономических наук, доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт включила в список высокооплачиваемых специалистов бурильщиков, геологов, инженеров-робототехников и ИТ-работников. По ее словам, на такие суммы обычно претендуют сотрудники с опытом от трех до пяти лет.
Размер заработка зависит от разряда, допусков, сертификатов и условий работы. Кроме оклада, работодатели могут предлагать премии и надбавки. Иванова-Швец посоветовала при изучении вакансий уточнять, какую часть суммы сотрудник получит независимо от дополнительных выплат.
Для специалистов по продажам существенную долю дохода нередко составляют проценты от сделок. Экономист предложила им обратить внимание на промышленность, ИТ и рынок B2B: крупные контракты в этих сферах позволяют рассчитывать на высокие комиссионные.
Сварщикам повысить стоимость своего труда помогает аттестация НАКС. Инженерам и другим специалистам пригодятся допуски для работы на сложных объектах и знание профильных программ.
Работа вахтой, на отдаленных месторождениях и крупных стройках может приносить больше, отметила Иванова-Швец. При этом она рекомендовала заранее оценить график, жилье и продолжительность рабочих периодов. Сам по себе стаж высокой зарплаты не гарантирует: работодателю важен опыт решения конкретных задач, подчеркнула экономист.
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