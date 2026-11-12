Экономист назвала профессии с доходом от 200 тысяч рублей без руководящей должности

12 ноября 2026, 07:49

Доход от 200 тыс. руб. без руководства доступен опытным сварщикам

Фото: iStock/Natalia Rusanova

Опытные сварщики, инженеры и менеджеры по продажам могут зарабатывать от 200 тыс. рублей, не занимая руководящих постов. Об этом рассказала кандидат экономических наук, доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.