Россиянам рассказали, во сколько обойдется наряд на корпоратив и как сэкономить

13 ноября 2026, 11:23

Доцент Борисова: образ на новогодний корпоратив стоит от 22 тысяч рублей

Фото: iStock/Drazen Zigic

Подготовка образа для новогоднего корпоратива с нуля в среднем ценовом сегменте обойдётся женщине минимум в 23,5 тыс. рублей, а мужчине — примерно в 22 тыс. рублей. Такие расходы рассчитала доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова.