Россиянам рассказали, во сколько обойдется наряд на корпоратив и как сэкономить
Подготовка образа для новогоднего корпоратива с нуля в среднем ценовом сегменте обойдётся женщине минимум в 23,5 тыс. рублей, а мужчине — примерно в 22 тыс. рублей. Такие расходы рассчитала доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова.
Свою оценку, получившую название «Индекс корпоратива», эксперт представила в беседе с Life.ru. Согласно её расчётам, основная часть женского бюджета придётся на покупку одежды и обуви. Так, платье обойдётся примерно в 12 тыс. рублей, туфли — от 8 тыс. рублей. Ещё около 2 тыс. рублей потребуется на украшения, например бижутерию или брошь. Маникюр добавит к расходам от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей.
Мужской комплект, согласно оценке эксперта, будет состоять преимущественно из костюма с рубашкой стоимостью около 15 тыс. рублей и обуви, на которую потребуется не менее 7 тыс. рублей.
При выборе женского наряда Борисова советует обратить внимание на платья длины миди или брючные костюмы. Актуальным вариантом для праздничного вечера остаются пайетки, однако использовать их рекомендуется умеренно: блестящим элементом должна быть только одна деталь образа. Дополнить наряд можно крупной брошью или заметным кулоном.
Отдельное внимание эксперт уделила маникюру. Если корпоратив запланирован непосредственно после рабочего дня, лучше заранее выбрать универсальный дизайн, который будет уместен как в офисе, так и на праздничном мероприятии. Предпочтение предлагается отдавать ногтям короткой или средней длины овальной формы либо мягкого квадрата.
Среди подходящих оттенков Борисова выделила молочный, приглушённый розовый и персиковый. В качестве оформления подойдут тонкий французский маникюр, матовое покрытие или небольшой акцент на одном ногте.
При этом расходы на подготовку к корпоративу можно существенно сократить, если использовать уже имеющиеся в гардеробе вещи. В частности, собственные туфли и украшения позволят уменьшить расчётную стоимость женского образа как минимум на 10 тыс. рублей.
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