В Госдуме рассказали о новом виде мошенничества

Фото: iStock/Maksim Kamyshanskii
Рефинансирование кредитов может быть сопряжено с серьезными рисками, включая мошенничество и финансовую невыгодность, передает РИА Новости.
Как сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов, на рынке действует множество недобросовестных посредников, которые обещают помощь в объединении кредитов, но часто исчезают с предоплатой или предлагают запутанные и невыгодные условия.
Даже при снижении ежемесячных платежей общая переплата по новому кредиту может значительно вырасти, особенно если разница в процентных ставках с текущими займами составляет менее двух пунктов.
Еще одной проблемой является объединение залоговых кредитов, таких как ипотека или автокредит, что лишает заемщика гибкости в управлении платежами. Это создает риск потери имущества при финансовых затруднениях.
Гаврилов также отметил сложности с оформлением рефинансирования, включая сбор документов, получение справок об остатке задолженности и возможные штрафы за досрочное погашение. Банки могут отказать в объединении кредитов, если у заемщика есть просрочки или до окончания срока займа осталось несколько месяцев.
Эксперт подчеркнул, что прежде чем принимать решение о рефинансировании, необходимо просчитать выгоды и учесть дополнительные затраты.
Читайте также:
Экономист Веденеева: Ситуация с ипотекой в РФ может улучшиться в следующем году
Россиянам разъяснили преимущества Программы долгосрочных сбережений
Стало известно, куда лучше инвестировать после победы Трампа
Даже при снижении ежемесячных платежей общая переплата по новому кредиту может значительно вырасти, особенно если разница в процентных ставках с текущими займами составляет менее двух пунктов.
Еще одной проблемой является объединение залоговых кредитов, таких как ипотека или автокредит, что лишает заемщика гибкости в управлении платежами. Это создает риск потери имущества при финансовых затруднениях.
Гаврилов также отметил сложности с оформлением рефинансирования, включая сбор документов, получение справок об остатке задолженности и возможные штрафы за досрочное погашение. Банки могут отказать в объединении кредитов, если у заемщика есть просрочки или до окончания срока займа осталось несколько месяцев.
Эксперт подчеркнул, что прежде чем принимать решение о рефинансировании, необходимо просчитать выгоды и учесть дополнительные затраты.
«Перед принятием решения об объединении кредитов крайне важно тщательно просчитать все варианты, учесть все возможные дополнительные расходы и оценить реальную выгоду от рефинансирования», — сказал Гаврилов.Во многих случаях продолжение выплаты текущих кредитов может оказаться более разумным вариантом.
Читайте также:
Экономист Веденеева: Ситуация с ипотекой в РФ может улучшиться в следующем году
Россиянам разъяснили преимущества Программы долгосрочных сбережений
Стало известно, куда лучше инвестировать после победы Трампа
Мария Моисеева