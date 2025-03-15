Льготную семейную ипотеку распространят на «вторичку» в регионах

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Программа льготной семейной ипотеки с 1 апреля расширяется на вторичное жильё в регионах с низкими темпами строительства. Об этом сообщили в Минфине России, передаёт РИА Новости.
Теперь семьи, где есть ребёнок младше шести лет, смогут приобрести квартиру на вторичном рынке по ставке до 6% годовых. Условие действует для городов, где ежегодно строится не более двух многоквартирных домов.
Ранее сообщалось, что с 3 марта подмосковные тренеры-преподаватели могут принимать участие в отборе на получение квартиры по подпрограмме «Социальная ипотека» госпрограммы Московской области «Жилище». Возраст претендентов-мужчин не должен превышать 50 лет, женщин – 45. По каждому критерию начисляется определённое количество баллов. Участники определяются по наибольшему числу набранных баллов.
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«По поручению президента РФ Владимира Путина расширено действие программы семейной ипотеки. (...) Приобрести жилье на вторичном рынке можно в многоквартирном доме не старше 20 лет. Важно, чтобы он не был признан аварийным. Кроме того, запрещается приобретать квартиру у взаимозависимых лиц», — передает РИА Новости информацию с сайта Минфина РФ.Решение направлено на улучшение жилищных условий семей на территории РФ. Это — один из этапов по совершенствованию программы «Семейная ипотека».
Ранее сообщалось, что с 3 марта подмосковные тренеры-преподаватели могут принимать участие в отборе на получение квартиры по подпрограмме «Социальная ипотека» госпрограммы Московской области «Жилище». Возраст претендентов-мужчин не должен превышать 50 лет, женщин – 45. По каждому критерию начисляется определённое количество баллов. Участники определяются по наибольшему числу набранных баллов.
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Мария Моисеева