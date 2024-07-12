В Госдуме считают необходимым для БРИКС создания собственного аналога МВФ

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Странам БРИКС следует создавать свой собственный аналог Международного валютного фонда (МВФ). Это необходимо для обеспечения финансового суверенитета организации.
Об этом на полях Десятого парламентского форума БРИКС заявил вице-спикер Государственной думы РФ Александр Бабаков. Он отметил, что не стоит пытаться реформировать валютный фонд и его основные институты, так как это просто невозможно сделать. Вместо этого следует создать свой собственный набор институтов, целую новую финансовую систему, МВФ-2, или можно придумать любое название, сказал депутат.
По мнению вице-спикера ГД, только это даст подлинную независимость БРИКС, обеспечит финансовый суверенитет тех стран, которые входят в организацию, и тех, которые планируют к ней присоединиться.
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