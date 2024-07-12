Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Экономика/ В Госдуме считают необходимым для БРИКС создания собственного аналога МВФ

В Госдуме считают необходимым для БРИКС создания собственного аналога МВФ

12 июля 2024, 18:57
Фото: istockphoto/Andrea Nicolini

Фото: istockphoto/Andrea Nicolini

Странам БРИКС следует создавать свой собственный аналог Международного валютного фонда (МВФ). Это необходимо для обеспечения финансового суверенитета организации.


Об этом на полях Десятого парламентского форума БРИКС заявил вице-спикер Государственной думы РФ Александр Бабаков. Он отметил, что не стоит пытаться реформировать валютный фонд и его основные институты, так как это просто невозможно сделать. Вместо этого следует создать свой собственный набор институтов, целую новую финансовую систему, МВФ-2, или можно придумать любое название, сказал депутат.

По мнению вице-спикера ГД, только это даст подлинную независимость БРИКС, обеспечит финансовый суверенитет тех стран, которые входят в организацию, и тех, которые планируют к ней присоединиться.

Читайте также:

Владимир Путин допустил возможность создания парламента БРИКС

В США запаниковали из-за встречи БРИКС

Матвиенко: в очереди на вождение в БРИКС находятся 24 страны
#фонд
#депутат
#рф
#брикс
#мвф
Глава Щёлкова Булгаков осмотрел фермерское хозяйство «Ягодная долина»
12 июля 2024, 18:35

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков познакомился с работой фермерского хозяйства «Ягодная долина». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Предприятие находится в рабочем посёлке Фряново. Инвестпроект реализуется с 2020 года. Ранее предприятие получило два участка площадью 185 га в аренду на 5 лет для расширения плантации и субсидию на закупку техники. В результате за 2023-й собрали 180 тонн клубники и 30 тонн малины», – говорится в сообщении.
В этом году Миноблимущество предоставило «Ягодной долине» земельный участок площадью более 22 га в рамках программы господдержки развития сельского хозяйства. Ферма расширяется, увеличивает число рабочих мест.
«На встрече обсудили и некоторые дорожные вопросы. Поможем с грейдированием подъездной дороги. Ягоды попробовал, действительно вкусные. Ждём новых рекордов», – написал Булгаков в своем телеграм-канале.
Как отметили в администрации, ягоды земляники на этом уникальном предприятии выращивают в специальных матах с кокосовым субстратом. Это исключает соприкосновение с землёй, защищает от осадков, чрезмерной влаги и других неблагоприятных факторов. Это позволяет получать урожай самого высокого качества.

Продукцию хозяйство поставляет в ведущие сети Москвы и области. На прилавках их можно найти под торговыми марками «Моя усадьба» и «Подмосковная».

Читайте также:

На совещании с главой Щёлкова Булгаковым обсудили медобслуживание

Глава Щёлкова Булгаков обсудил подготовку городского округа к зиме

В Щёлкове в этом году установят 20 новых детских и спортивных площадок
#щёлково
#фермерские хозяйства
#ягоды
#андрей булгаков
#сельское хозяйство
#апк
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье подали более 70 заявок на субсидии по франшизе
12 июля 2024, 14:44

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Более 70 заявок на субсидии для развития бизнеса по франшизе подали предприниматели Московской области с начала текущего года, 39 запросов уже удовлетворены, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«На сегодняшний день 75 предпринимателей подали заявки на получение субсидии на бизнес по франшизе на общую сумму 34,6 млн рублей, а 39 из них уже получили субсидии на 17,5 млн рублей», — отметила глава областного министерства Екатерина Зиновьева.
Она напомнила, что подмосковные предприниматели, занимающиеся бизнесом по франшизе, могут получить частичное возмещение затрат на покупку или лизинг оборудования, коммунальные и арендные платежи. Максимальный размер субсидии составляет миллион рублей и не более 50% затрат.

Заявки принимаются на инвестиционном портале региона.

Читайте также:

Подмосковные IT-компании получили гранты более чем на 1,5 млрд рублей

Подмосковье занимает первое место в России по объёму производства шоколада

864 МСП-экспортёра получили помощь Подмосковья в первом полугодии 2024-го
#субсидии
#предприниматели
#бизнес
#московская область
#подмосковье
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российский рынок не смог приспособиться к прекращению торгов долларом и евро
12 июля 2024, 12:13

Фото: istockphoto / Torsten Asmus

Из-за санкций, введённых США 12 июня в отношении Московской биржи, Национального расчётного депозитария (НРД) и Национального клирингового центра (НКЦ), торги долларом и евро на бирже были приостановлены.
Это означает, что граждане и компании больше не могут покупать эти валюты на бирже.

Банк России перешёл к новой методике расчёта официального курса доллара и евро, определяя его на основе данных о конверсионных операциях банков. А курс китайского юаня рассчитывается на основе данных биржи.

«Возможность инвестировать в валюту сохраняется: в наличном виде через обменники и в квазивалютных инструментах. Но в новых условиях разные индикаторы курса доллара могут показывать разную динамику, а прозрачность рынка снижается, говорят эксперты. В первую неделю после остановки торгов рубль укрепился к основным валютам. Это произошло из-за снижения спроса на иностранную валюту со стороны импортеров», — отметили в РБК.

21 июня правительство снизило требования к экспортерам о возврате валютной выручки, что привело к восстановлению спроса на валюту. В результате рубль укрепился по отношению к юаню на 5,3%, к доллару — на 4,5%. С 12 июня по 11 июля рубль укрепился по отношению к доллару на 1,3%, по отношению к евро — менее чем на 0,5%, по отношению к юаню — на 2,2%.

После введения санкций рубль стал более волатильным, а курсы валют показывали высокую волатильность и двигались по-разному. Межбанковский курс доллара падал, а официальный курс ЦБ — нет. Спред между покупкой и продажей наличного доллара расширился до 10-20 рублей. Курс продажи долларов через стейблкоины USDT поднимался выше межбанковского рынка и официального курса..

Читайте также:

ФАС: Россия не планирует продлевать разрешение на экспорт бензина

Финансист Бабин назвал причину укрепления рубля

Минский завод захотел прекратить поставки вин в Россию после слов о «шмурдяке»
#евро
#рубль
#банк
#остановки
#правительство
#курс
#эксперты
#компании
#банк россии
#цб
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФАС: Россия не планирует продлевать разрешение на экспорт бензина
12 июля 2024, 11:04

Фото: istockphoto / Apriori1

В связи с ростом биржевой стоимости топлива Федеральная антимонопольная служба предложила сохранить запрет на экспорт бензина до конца августа, сообщает «Коммерсантъ».
Такая позиция нашла поддержку и в правительстве, которое приостанавливало действие введенных экспортных ограничений дважды, последний раз — до конца июля. Это было связано с сезонным повышением спроса на топливо, при этом НПЗ пока не смогли существенно увеличить выпуск бензина.

ФАС предложила не продлевать разрешение на экспорт бензина в августе.Позиция службы была высказана на совещании под председательством вице-премьера Александра Новака. Он поддержал ее.

В ведомстве подтвердили поддержку возврата к запрету экспорта бензина с 1 августа, хотя продление этой меры не обсуждается.

«Ограничение на экспорт топлива позволит насытить внутренний рынок, обеспечить ценовую стабильность и доступность топлива для всех категорий потребителей»,— заявили в ФАС.

В 2024 году правительство РФ ввело запрет на экспорт бензина с марта по август. Это позволило избежать дефицита топлива и восстановить нефтепереработку. После этого запрет смягчили, разрешив вывоз бензина с 20 мая по конец июня и затем до конца июля. В августе эта возможность у правительства сохраняется.

Предложение ФАС сделано на фоне роста биржевых цен на бензин, которые в июле обновили максимумы за год. В четверг, 11 июля, АИ-92 и АИ-95 на СПбМТСБ подорожали на 0,7% и 1,3%, до 56,06 тыс. и 68,85 тыс. руб. за тонну соответственно. Собеседники «Коммерсанта» говорят, что цены растут в условиях снижения продаж топлива и роста спроса.

Нефтекомпаниям в июле не удалось существенно нарастить выпуск бензина и удовлетворить растущий спрос на топливо.

Читайте также:

Подмосковные IT-компании получили гранты более чем на 1,5 млрд рублей

Финансист Бабин назвал причину укрепления рубля

В отраслях экономики предложения МСП получили 38,5% льготных кредитов
#ограничение
#бензин
#топливо
#рынок
#экспорт
#фас
#запрет
#цены
#компании
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные IT-компании получили гранты более чем на 1,5 млрд рублей
12 июля 2024, 10:01

Фото: iStock/dusanpetkovic

Свыше полутора миллиардов рублей составила общая сумма IT-грантов, выданных высокотехнологичным компаниям Московской области с начала действия программы поддержки, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«ИТ-гранты — уникальная мера поддержки, которая помогает развивать ИТ-отрасль в Подмосковье: создавать новые рабочие места и привлекать кадры в эту сферу. На сегодня подписано уже 21 соглашение с высокотехнологичными компаниями, а сумма выданных грантов превысила 1,5 млрд рублей», — рассказала первый зампред областного правительства Людмила Болатаева.
Она добавила, что благодаря грантовой программе IT-компаниям региона удалось привлечь свыше трёх с половиной тысяч новых специалистов.

Узнать условия выдачи IT-гранта и подать заявку на его получение можно на портале госуслуг Московской области.

Читайте также:

В отраслях экономики предложения МСП получили 38,5% льготных кредитов

Подмосковный бизнес получил 350 млн рублей из фонда микрофинансирования

В Подмосковье продолжают принимать заявки на гранты для развития семейных ферм
#мингосуправления мо
#it
#гранты
#московская область
#подмосковье
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье занимает первое место в России по объёму производства шоколада
11 июля 2024, 20:42

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

За пять месяцев с начала года объём производства какао, шоколада и кондитерских сахаристых изделий в Подмосковье вырос на 9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такую статистику привели в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Подмосковье занимает первое место в России по объёму производства таких изделий. Всего на региональных кондитерских фабриках было изготовлено 198,7 тыс. тонн лакомств. В регионе их выпустили более 39% от общего объёма в Центральном федеральном округе и 22% от общероссийского объёма», – уточнили в ведомстве.
Там добавили, что таких результатов удалось достигнуть благодаря крупнейшим кондитерским фабрикам и предприятиям региона, среди которых «Сладкий Орешек», кондитерские фабрики «Волшебница», «ПОБЕДА», «Кремлина», кондитерский комбинат «Озёрский сувенир».

10 июля любители сладкого отмечают День шоколада. Как напомнили в ведомстве, этот десерт существует с древних времён – по некоторым данным, он появился он в Мексике. В Россию продукт завезли во времена Петра I, а праздник начали отмечать с 1995 года.

Читайте также:

864 МСП-экспортёра получили помощь Подмосковья в первом полугодии 2024-го

Wildberries создаст в Наро-Фоминске большой центр обработки данных

Производство молока в Подмосковье выросло более чем на 50%
#экономика
#продукты
#шоколад
#подмосковье
#московская область
#минсельхозпрод мо
#производство
#цфо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
864 МСП-экспортёра получили помощь Подмосковья в первом полугодии 2024-го
11 июля 2024, 19:54

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Помощь Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области с начала года получили 864 компании из сегмента МСП, развивающих экспортную деятельность.
Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«За шесть месяцев 2024 года более 860 компаний малого и среднего бизнеса воспользовались услугами подмосковного Фонда поддержки ВЭД. Например, это предприятия, которые при содействии фонда стали участниками 13 международных выставок, трёх международных бизнес-миссий, 12 семинаров и вебинаров, трёх потоков образовательного акселератора «Экспортный форсаж», – пояснила Зиновьева.
По данным фонда, в среднем МСП-экспортёры, пользующиеся поддержкой региона, заключают по три экспортных контракта в год. В качестве региональной поддержки они в среднем получают по четыре услуги фонда. Услуги предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования.

Поддержку экспортёрам Подмосковья оказывают в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство». Найти полный перечень мероприятий для экспортёров и подать заявку на участие можно на сайте фонда.

Читайте также:

Wildberries создаст в Наро-Фоминске большой центр обработки данных

Производство молока в Подмосковье выросло более чем на 50%

Число самозанятых в Подмосковье с начала года выросло более чем на 13%
#экономика
#мсп
#экспорт
#мининвест мо
#подмосковье
#московская область
#нацпроекты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Финансист Бабин назвал причину укрепления рубля
11 июля 2024, 19:26

Фото: iStock/spaxiax

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин заявил, что укреплению рубля способствует слабый спрос на валюту.
«Рубль в начале торгов активно дешевел к юаню, который немного не дошёл до двухнедельного максимума, установленного чуть выше 12,08 рубля. Затем российская валюта стала быстро возвращать утраченные позиции и вышла в небольшой плюс к китайской. Слабый спрос на валюту наблюдается со стороны импортеров», — пояснила в беседе с Газета.ру Бабин.

По его мнению, стабильность российской валюты может продлиться до начала налогового периода.

Ранее экономист Александр Шнейдерман заявлял, что рубль смог укрепиться после введения санкций против Мосбиржи, невзирая на прогнозы его ослабления. По его словам, подобные изменения были связаны с грядущим концом налогового периода.

Читайте также:

В отраслях экономики предложения МСП получили 38,5% льготных кредитов

Экономист Линецкий объяснил важность регулярного инвестирования

Россиянам рассказали, когда рубль может снова рухнуть к доллару
#рубль
#изменения
#валюта
#мсп
#спрос
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Wildberries создаст в Наро-Фоминске большой центр обработки данных
11 июля 2024, 18:43

Фото: пресс-службе Мининвеста МО

Wildberries рассчитывает до конца 2026 года запустить в городском округа Наро-Фоминск современный многофункциональный комплекс с центром обработки данных. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Объём инвестиций в проект оценивается в 1,4 млрд рублей. На участке площадью 6,6 га построят многофункциональный комплекс, в котором разместят административно-деловые подразделения, центр хранения, обработки и передачи больших объёмов информации. Общая площадь помещений составит 15 тыс. кв. м», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Компания приступит к строительству комплекса в III квартале будущего года. Завершить строительство и ввести комплекс в эксплуатацию она планирует в IV квартал 2026-го. Это будет высокотехнологичный объект, где будут применять самые эффективные инженерные решения.

Как отметили в ведомстве, в новом центре создадут не менее 30 рабочих мест.

Подобрать земельный участок компании помогла Корпорация развития Московской области.

Читайте также:

Производство молока в Подмосковье выросло более чем на 50%

Число самозанятых в Подмосковье с начала года выросло более чем на 13%

Подмосковный бизнес получил 350 млн рублей из фонда микрофинансирования
#екатерина зиновьева
#мининвест мо
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#компании
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф