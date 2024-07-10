Матвиенко: в очереди на вождение в БРИКС находятся 24 страны

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
В очереди на вхождение в БРИКС находится 24 страны. Об этом телеканалу «Россия-1» заявила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко.
«Посмотрите, 24 страны сейчас, если я не ошибаюсь, стоят в очереди, чтобы стать членами БРИКС», — сказала Матвиенко.
Также сенатор не исключает, что в перспективе к объединению могут примкнуть страны СНГ.
Матвиенко призвала к выработке критериев для новых членов БРИКС. Она отметила, что объединение не является клубом по интересам. В нем, по словам сенатора, собираются единомышленники, чьи взгляды на развитие отношений между государствами и на другие аспекты, включая международные законы, совпадают.
Россия является председателем БРИКС на ближайший год с 1 января.
Читайте также:
В МИД заявили о формировании мировой повестки странами БРИКС
Посол Моргулов: движение БРИКС в направлении создания единой валюты очевидно
FP: Присоединение Таиланда и Малайзии к союзу БРИКС пошатнет влияние США
Никита Кротов