Владимир Путин допустил возможность создания парламента БРИКС

Фото: Сайт Кремля
Владимир Путин предположил, что в перспективе может быть создан парламент БРИКС.
Владимир Путин, президент России, допустил возможность создания парламента БРИКС в будущем. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Владимир Путин подчеркнул, что переговоры между народными представителями стран БРИКС полностью соответствуют философии и принципам объединения. К ним относятся учёт интересов друг друга, опора на демократию в международных отношениях, а также уважение к суверенитету и самобытному развитию государств.
Ранее Владимир Путин заявил, что западные страны используют силу и шантаж, чтобы сохранить своё доминирование на международной арене.
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«Да, пока БРИКС не имеет собственной институционально оформленной парламентской структуры, но я уверен, что в будущем эта идея обязательно будет реализована», — заявил президент.
Владимир Путин подчеркнул, что переговоры между народными представителями стран БРИКС полностью соответствуют философии и принципам объединения. К ним относятся учёт интересов друг друга, опора на демократию в международных отношениях, а также уважение к суверенитету и самобытному развитию государств.
Ранее Владимир Путин заявил, что западные страны используют силу и шантаж, чтобы сохранить своё доминирование на международной арене.
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Мира Полтева