В Госдуме выступили против изменения тарифов на электричество из-за майнеров

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ФАС потребовала от ряда регионов России пересмотреть тарифы на электроэнергию на 2024 год, сообщают СМИ. Больше всего претензий у службы вызвало решение тарифного органа Иркутской области: регион жалуется на майнинг в бытовом секторе, но вместо изменения тарифов для населения вновь увеличил их для бизнеса на 19%.
Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, зампред комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева отметила, что тарифы устанавливаются от экономически обоснованных параметров и региональные власти могут самостоятельно оценивать ситуацию. Однако в беседе с «Радио 1» парламентарий призвала разобраться сначала в ситуации с майнерами.
Депутат подчеркнула, что довольно долго в Иркутской области тарифы на электроэнергию были низкими из-за политических мотивов.
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«Одно домохозяйство имеет ограниченный ресурс мощности по электроэнергии и его точно не хватит для того, чтобы устроить полноценную майнинговую ферму. Если это происходит в частном секторе, а не в каких-то промышленных зонах, это означает, что у них там незаконное присоединение. А с этим должны бороться электросетевые организации. Причём тут тарифы для всех остальных граждан? Тарифы должны быть установлены на основании методики экономических обоснований», — сказала Светлана Разворотнева.
«Довольно долго в Иркутской области были коммунисты, которые сдерживали рост электроэнергии. Поэтому Иркутская область стала раем для майнеров и местом, где активно развивается электротранспорт, в отличие от других регионов нашей страны. Насколько сейчас будут тарифы обоснованы, будут решать на местном уровне, они имеют такое право. Единственное, что они не должны делать, – это выходить за рамки коридора, который установлен правительством для повышения платежей граждан», — добавила собеседница.Читайте также:
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Екатерина Шмакова