В России нашли способ не платить за отопление

Фото: iStock/Lazy_Bear
Ученые Саратовского государственного технического университета (СГТУ) имени Ю.А. Гагарина создали устройство для вентиляции помещений, способствующее экономии на отоплении. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что ученые разработали устройство для вентиляции помещений, которое позволяет направлять теплоту и влагу вытяжного воздуха потоку приточного. За счет этого получается сохранить тепло в комнате, и к тому же сократить расходы на отопление.
Сообщается, что данное устройство не пересушивает воздух. По мнению исследователей, устройство можно будет использовать в административных, производственных зданиях, а также жилых домах.
Ранее замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что на встрече с руководителями фракций Госдумы президент РФ Владимир Путин подтвердил, что все пенсионеры будут освобождены от уплаты комиссий по ЖКХ.
Читайте также:
Путин подтвердил освобождение пенсионеров от комиссии за ЖКХ, заявили в ГД
Стало известно, на сколько сильно подорожали живые ёлки в России
Путин рассказал, что встретит Новый год за бокалом шампанского с близкими людьми
Сообщается, что данное устройство не пересушивает воздух. По мнению исследователей, устройство можно будет использовать в административных, производственных зданиях, а также жилых домах.
Читайте также:
Путин подтвердил освобождение пенсионеров от комиссии за ЖКХ, заявили в ГД
Стало известно, на сколько сильно подорожали живые ёлки в России
Путин рассказал, что встретит Новый год за бокалом шампанского с близкими людьми
Екатерина Коршунова