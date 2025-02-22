В Госдуме заявили о росте цен на такси

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Цены на такси в следующем году могут вырасти на 15-20%. Об этом заявил депутат Госдумы Артем Кирьянов, подчеркнув, что ему хотелось бы роста не выше уровня инфляции.
«Я думаю, что идеально, чтобы у нас стоимость такси не повышалась выше уровня инфляции, хотя бы в экономклассе, но если мы скажем про рост 15-20% в следующем году, то мы, наверное, не ошибемся», — приводят «Известия» слова парламентария.В то же время стало известно, что почти половина россиян ждет снижения цен на российские бренды после того, как на рынок вернутся иностранные компании. Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на маркетплейс «Выберу.ру», еще 59% опрошенных считают, что стоимость отечественных товаров не изменится.
«43% россиян считают, что возвращение зарубежных брендов будет способствовать повышению качества продукции отечественных производителей. 22% опрошенных выразили опасения, что российские компании могут быть вовсе вытеснены с рынка. 35% респондентов заняли нейтральную позицию, не ожидая существенных перемен», — говорится в материале.Читайте также:
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