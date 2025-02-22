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В Госдуме заявили о росте цен на такси

Депутат Кирьянов: цены на такси в следующем году могут вырасти на 15-20%
Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

Цены на такси в следующем году могут вырасти на 15-20%. Об этом заявил депутат Госдумы Артем Кирьянов, подчеркнув, что ему хотелось бы роста не выше уровня инфляции.
«Я думаю, что идеально, чтобы у нас стоимость такси не повышалась выше уровня инфляции, хотя бы в экономклассе, но если мы скажем про рост 15-20% в следующем году, то мы, наверное, не ошибемся», — приводят «Известия» слова парламентария.
В то же время стало известно, что почти половина россиян ждет снижения цен на российские бренды после того, как на рынок вернутся иностранные компании. Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на маркетплейс «Выберу.ру», еще 59% опрошенных считают, что стоимость отечественных товаров не изменится.
«43% россиян считают, что возвращение зарубежных брендов будет способствовать повышению качества продукции отечественных производителей. 22% опрошенных выразили опасения, что российские компании могут быть вовсе вытеснены с рынка. 35% респондентов заняли нейтральную позицию, не ожидая существенных перемен», — говорится в материале.
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Спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю
Финансист Шепелев: курс доллара на следующей неделе достигнет 92 рублей
21 февраля 2025, 16:37

Фото: istockphoto/jasastyle

На следующей неделе курс доллара может достичь отметки в 92 рубля, евро — 96 рублей, юань — 12,5 рублей. Таким прогнозом поделился эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев. По его словам, рубль немного ослабится, так как новых значимых геополитических новостей не предвидится, и эмоции улягутся.
«На следующей неделе рубль может остаться относительно крепким — 25 и 28 февраля предстоят пиковые налоговые платежи, и в ближайшие дни компании будут продавать дополнительные объемы валюты. Также на стороне рубля сезонно слабый спрос на валюту со стороны импортеров, жесткая денежно-кредитная политика, относительно стабильные цены на энергоресурсы», — поделился аналитик в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов представил прогноз стоимости биткоина в ближайшую неделю. В разговоре с «Известиями» эксперт указал, что на курс будут влиять данные Федеральной резервной системы (ФРС), геополитические события, а также возможность президента США Дональда Трампа продвигать свои инициативы в области криптовалют. В случае, если ​геополитическая обстановка ​уляжется и ​американский лидер начнет ​продвигать свою инициативу в сфере криптовалют, то ​биткоин будет двигаться к отметке в $$105 тысяч долларов.
«Либо откат к $90 тыс., если ФРС вдруг решит ужесточить позиции, а спекулянты продолжат нервничать из-за внешних факторов», — считает Антонов.
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«Есть ли смысл?»: Россиянам дали ценный совет по покупке долларов
Экономист Беляев порекомендовал россиянам не покупать доллары
20 февраля 2025, 20:17

Фото: istockphoto/Sergey Dolgikh

Покупка доллара в текущих условиях имеет смысл только с учетом оценки всех рисков и долгосрочной перспективы. Об этом «Ленте.ру» рассказал экономист Михаил Беляев.
«Тем, кто хочет купить доллары, важно помнить, что покупаться они будут по курсу банка. Продавать их нужно будет так же. Не по биржевому курсу. То есть для того чтобы не заработать, а хотя бы выйти в ноль, придется дожидаться того, чтобы доллар подорожал как минимум на десять пунктов, ведь в обменниках курс заметно отличается от биржевого. Так есть ли смысл? Об этом надо думать и исходя из этого рассчитывать», — прокомментировал эксперт.
Он подчеркнул, что говорить о восстановлении доллара по отношению к рублю в короткие сроки сложно, учитывая особенности сегодняшнего формирования валютного курса.

Ранее стало известно о массовой скупке долларов россиянами.

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Россияне стали массово скупать доллары на фоне падения курса
SHOT: россияне начали массово скупать доллары на фоне падения курса
20 февраля 2025, 18:35

Фото: iStock/Lazy_Bear

В России начали массово скупать доллары на фоне падения курса, во многих обменниках наблюдаются очереди. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно информации канала, в одном из пунктов обмена за доллар просят 95 рублей, что выше официального курса Центробанка.

В четверг, 20 февраля, расчетный курс американской валюты, на который ориентируется внебиржевой рынок, опустился ниже 88 рублей — впервые с начала сентября прошлого года.

Напомним, на прошлой неделе курс доллара резко упал ниже 90 рублей после переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

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#сша
#доллар
#рынок
#курс
#рост
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Названо неожиданное последствие переговоров в Эр-Рияде
Эксперт Колташов: рубль может упасть из-за скромных договоренностей в Эр-Рияде
19 февраля 2025, 14:13

Фото: iStock/ipopba

Курс рубля может ослабнуть из-за скромных договоренностей, которые были первыми достигнуты на российско-американских переговорах в Эр-Рияде. Об этом заявил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с «Татар-информом».
Однако он подчеркнул, что сценарий с падением рубля все же маловероятен, скорее всего курс останется в тех же пределах.

По его словам, рынок — это механизм, который реагирует заранее на ожидаемые события, потому рубль укрепился еще до того, как переговоры РФ и США начались.
«Рынок акций находится в подобном положении. Именно поэтому он был отправлен на каникулы, на небольшой перерыв. Думаю, что здесь тоже не последует бешеный рост, если только не появятся какие-то совсем сенсационные соглашения. В частности, о полной ликвидации американских финансовых как минимум санкций. Если это произойдет, тогда рынок подрастет», — пояснил Колташов.
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«Рост доходов и спроса»: в Минэкономразвития назвали неожиданные причины роста цен
Министр экономразвития Решетников: рост цен вызван увеличением спроса и доходов
19 февраля 2025, 13:51

Фото: iStock/industryview

Министр экономического развития России Максим Решетников объяснил причины роста цен в стране. По его словам, ключевым фактором стала структурная трансформация экономики, вызванная ростом внутреннего спроса, который, в свою очередь, стал следствием увеличением доходов населения.
«Структурная трансформация идет, и в основе ее лежит внутренний спрос. Причем мы видим, что не все наши отрасли оказались готовы к росту спроса, и это выражается в том числе в росте цен. <…> Люди стали покупать больше сыров и масла, но нужный для этого объем сырого молока пока ограничен, потому что наращивание стад и создание новых ферм требуют времени и для этого нужно активнее инвестировать», — поделился Решетников в интервью RT.
Министр добавил, что аналогичная ситуация наблюдается в сфере туризма. Решетников пояснил, что спрос на внутренние путешествия растет быстрее, чем возможности отрасли. К тому же он напомнил о закрытии неба для полетов на юге России, к примеру, в Крыму и побережье Краснодарского края.

Он также подчеркнул, что одни туристические направления замещаются другими, к примеру, путешественники стали чаще выбирать Кавказ.

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