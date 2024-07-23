Госдума ввела штрафы за распространение информации о наркотиках

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Государственная Дума приняла закон о штрафах за распространение информации о наркотиках. Об этом информирует ТАСС.
Сообщается, что штраф до 600 000 рублей устанавливается за распространение произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках, с нарушением требований о маркировке. Отмечается, что документ входит в пакет инициатив, которые направлены на запрет пропаганды незаконного оборота и потребления наркотиков. Изменения будут внесены в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Под запрет попадают психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры, а также растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, или их прекурсоры. Новый запрет не распространяется на специализированные медицинские и фармацевтические издания, а также научные и учебные. Нарушение повлечет предупреждение или наложение штрафа. Во всех случаях предусмотрена конфискация продукции.
Ранее комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал одобрить поправки, предусматривающие штрафы за распространение или демонстрацию предметов литературы и искусства с информацией о наркотиках. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Под запрет попадают психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры, а также растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, или их прекурсоры. Новый запрет не распространяется на специализированные медицинские и фармацевтические издания, а также научные и учебные. Нарушение повлечет предупреждение или наложение штрафа. Во всех случаях предусмотрена конфискация продукции.
Ранее комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал одобрить поправки, предусматривающие штрафы за распространение или демонстрацию предметов литературы и искусства с информацией о наркотиках. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова