Власти Латвии ответили на вопрос о массовом выдворении россиян
Латвия не планирует массовые депортации граждан России, заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис в эфире «Латвийского радио 4».
По словам министра, сейчас около 500 россиян не выполнили требования для получения постоянного вида на жительство и теоретически их могут выдворить из страны.
«Мы не предусматриваем каких-то массовых выдворений. Отдельные случаи есть, и, скорее всего, они еще будут. Но каждое подобное решение будет приниматься индивидуально», — сказал Козловскис.
Ранее, 10 октября, директор по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции Мадара Пуке сообщила, что планируется депортировать более 800 россиян за нарушения миграционного законодательства.
Она отметила, что после истечения разрешенного срока их пребывание в Латвии будет считаться незаконным.