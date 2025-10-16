Власти Латвии ответили на вопрос о массовом выдворении россиян

16 октября 2025, 16:24

МВД Латвии: власти не будут массово выдворять россиян

Фото: istockphoto/AlexKane

Латвия не планирует массовые депортации граждан России, заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис в эфире «Латвийского радио 4».





По словам министра, сейчас около 500 россиян не выполнили требования для получения постоянного вида на жительство и теоретически их могут выдворить из страны.





«Мы не предусматриваем каких-то массовых выдворений. Отдельные случаи есть, и, скорее всего, они еще будут. Но каждое подобное решение будет приниматься индивидуально», — сказал Козловскис.