Лукашенко рассказал, что премьер Белоруссии пьет кофе на заправке
Лукашенко рассказал об очередях на белорусских заправках
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал очереди на автозаправках, приведя в пример премьер-министра Александра Турчина и председателя Национального собрания Наталью Кочанову. Об этом пишет «Лента.ру».
Лукашенко отметил, что раньше люди просили об оборудовании на заправках магазинов и кафе, а теперь жалуются на скопление машин из‑за тех, кто сидит и пьет кофе. Глава государства поручил разобраться с проблемой очередей.
«Приехали заправляться Наталья Ивановна Кочанова с Турчиным, машины поставили поперек, никто проехать не может. А они где? А они в кафе кофе пьют», — добавил Лукашенко.
Ранее он также разрешил гражданам России участвовать в местных выборах в республике — теперь они могут баллотироваться и быть избранными.