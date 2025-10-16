Лукашенко рассказал, что премьер Белоруссии пьет кофе на заправке

16 октября 2025, 17:53

Лукашенко рассказал об очередях на белорусских заправках

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал очереди на автозаправках, приведя в пример премьер-министра Александра Турчина и председателя Национального собрания Наталью Кочанову. Об этом пишет «Лента.ру».





Лукашенко отметил, что раньше люди просили об оборудовании на заправках магазинов и кафе, а теперь жалуются на скопление машин из‑за тех, кто сидит и пьет кофе. Глава государства поручил разобраться с проблемой очередей.





«Приехали заправляться Наталья Ивановна Кочанова с Турчиным, машины поставили поперек, никто проехать не может. А они где? А они в кафе кофе пьют», — добавил Лукашенко.