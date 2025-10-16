Трамп подтвердил, что сейчас ведёт телефонный разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в настоящий момент ведёт телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
Ранее в этот день сообщалось, что в четверг лидеры проведут беседу, которая, прежде всего, будет посвящена конфликту на Украине.
«Я сейчас разговариваю с президентом Путиным. Разговор продолжается, он длительный, и я, как и президент Путин, доложу о его содержании по его завершении. Благодарю вас за внимание к этому вопросу!», – написал Трамп.После беседы с Путиным Трамп планирует провести разговор с Владимиром Зеленским. По информации, опубликованной в официальном аккаунте Белого дома, звонок запланирован на завтра, 17 октября. В ходе предстоящего разговора лидеры обсудят поставки ракет Tomahawk Украине.