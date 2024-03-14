В Химках запустят производство фармацевтических субстанций на земле за 1 рубль

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Импортозамещающее производство фармацевтических субстанций для лекарств создадут в городском округе Химки, участок для этого инвестору — группе компаний «ХимРар» — передали на льготных условиях в рамках программы «Земля за один рубль», сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«На муниципальном участке общей площадью 1,15 га компания планирует построить производственное здание площадью около тысячи квадратных метров, которое станет частью биофармацевтического научно-производственного парка ГК «ХимРар», — отметила глава министерства Наталья Адигамова.Она добавила, что новое производство позволит нарастить выпуск российских импортозамещающих лекарств.
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