В Химках провели более 250 патриотических мероприятий

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Свыше 250 патриотических мероприятий провели в городском округе Химки с июля этого года в рамках программы «Химки. Успех в единстве поколений», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Для жителей проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы, круглые столы и прочие активности, спикерами выступают краеведы, историки, общественники, деятели культуры и депутаты.
Особую важность мероприятий в рамках проекта для молодёжи отметил и председатель Совета депутатов округа Химки Сергей Малиновский. Он пояснил, что такие мероприятия помогают подрастающему поколению сформулировать свою гражданскую позицию и формируют готовность внести вклад в развитие своей страны.
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«Я очень рада, что в нашем округе запустили подобный проект. Он важен для подрастающего поколения и интересен для взрослых. Наши встречи всегда проходят продуктивно», — заявила депутат Совета депутатов Юлия Мамай.
Особую важность мероприятий в рамках проекта для молодёжи отметил и председатель Совета депутатов округа Химки Сергей Малиновский. Он пояснил, что такие мероприятия помогают подрастающему поколению сформулировать свою гражданскую позицию и формируют готовность внести вклад в развитие своей страны.
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Лев Каштанов