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В Химках построят воспитательно-образовательный комплекс на 270 мест

19 сентября 2024, 12:20
Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Воспитательно-образовательный комплекс на 270 мест, в состав которого войдёт школа и детский сад, появится на территории жилого комплекса «Новогорск Парк» в городском округе Химки, под реализацию проекта отдан расположенный в ЖК недострой, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Детали проекта обсудили с представителями подрядчика и Мостройкомплеса Московской области муниципальные депутаты Руслан Шаипов и Владислав Мирзонов.

«Здание долгое время носило статус недостроя. В настоящее время решаются вопросы планировочных и архитектурных решений», — отметил Руслан Шаипов.


Он отметил, что депутаты округа будут вместе с родителями контролировать ход строительства.

По плану, площадь воспитательно образовательного центра составит свыше 5 тыс. квадратных метров. На прилегающей территории установят игровые и спортивные площадки. Завершить строительство должны к началу 2026 года.

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#химки
#недострой
#строительство
#детский сад
#детсад
#школа
В Московской области построили 12 тротуаров к медучреждениям
19 сентября 2024, 12:42

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Двенадцать тротуаров к медицинским учреждениям построили на региональных дорогах в десяти округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Для комфорта пешеходов работы провели в десяти округах — всего построили 12 тротуаров к поликлиникам, ФАПам, амбулаториям, больницам. Общая протяжённость новых тротуаров составила более 15 километров», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Тротуары были построены, в частности, в Орехово-Зуевском округе, Балашихе, Коломне, Чехове и ряде других округов. В настоящее время продолжается строительство тротуаров к фельдшерско-акушерским пунктам в деревне Судислово округа Шаховская и егорьевском селе Саввино.

Обустройство тротуаров проводится в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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#строительство
#московская область
#подмосковье
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ФАС выдала предупреждение крупнейшему поставщику табачной продукции в России
19 сентября 2024, 12:29

Фото: istockphoto/AEKACHAI LUNGMIN

Федеральная антимонопольная служба РФ направила предупреждение компании АО «ТК "Мегаполис"». Эта фирма является крупнейшим в России поставщиком табачной продукции.
Причиной этого стали жалобы участников отраслевого рынка на действия руководства компании, сообщается на сайте ведомства. Поясняется, что при выполнении договоров поставки фирма АО «ТК "Мегаполис"» навязывала контрагентам заведомо невыгодные условия.

В частности возможность постоплаты предоставлялась только в случае приобретения дополнительных объёмов продукции. При этом на сайте компании о таких условиях ничего не говорилось. В ФАС предупредили компанию о необходимости прекратить действия, содержащие признаки нарушений антимонопольного законодательства.

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#жалобы
#фас
#компании
#поставки
#предупреждение
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МВД: Контроль за экзаменами по русскому языку у мигрантов нелегитимный
19 сентября 2024, 12:17

Фото: istockphoto/shironosov

Контроль за экзаменами по русскому языку у мигрантов не является легитимным, однако у властей нет другого пути, сказал в беседе с изданием «Коммерсантъ» замминистра внутренних дел Александр Горовой.
«Эти меры нелегитимны, но иного пути мы не нашли», — сказал собеседник.
Отмечено, что власти навели порядок в плане контроля по проведению экзамена по русскому языку для мигрантов, из процесса убраны недобросовестные посредники. В частности, с 25 марта этого года в пунктах проведения экзамена полиция следит за процедурой, сличая персональную информацию участников экзамена и выявляя возможные подмены.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря сего года в авиагаванях столицы въезжающих в РФ иностранных граждан в рамках эксперимента будут проверять по дактилоскопии и фотографиям.

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#россия
#мвд
#экзамены
#русский язык
#мигранты
#новости
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Стало известно, как повлияло на состояние Бакальчук слияния Wildberries с Russ
Forbes: состояние Бакальчук сократилось почти вдвое после слияния с Russ
19 сентября 2024, 12:14

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

После слияния Wildberries с оператором наружной рекламы Russ состояние основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук сократилось почти в два раза. Об этом пишет журнал Forbes.
«Самая богатая женщина России фактически отдала 35% акций своей компании при сделке с Russ, стоимостью около $3,4 млрд. Ее чистая стоимость снизилась до $4,1 млрд с $7,9 млрд», — говорится в статье.

Кроме того, на состояние Татьяны Бакальчук повлиял и курс рубля, однако при всем этом основательница Wildberries остается самой богатой женщиной России, отмечает издание.

5 августа маркетплейс Wildberries официально объединился с крупнейшим в России оператором наружной рекламы Russ в ООО «РВБ».

ООО «РВБ» была учреждена Wildberries и Russ в начале июля этого года. 65% компании принадлежат маркетплейсу, а остальные 35% – рекламной фирме. Генеральным директором назначен Роберт Мирзоян, который по совместительству является исполнительным директором группы Russ.

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#компании
#курс рубля
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Регоператор Подмосковья провёл экологическую игру на праздничном мероприятии «ЭкоДвор»
19 сентября 2024, 12:11

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

На семейном дворовом празднике собралось около 100 участников, где региональный оператор Алексинского кластера организовал площадку для проведения экологической игры «ЭкоКорнХол», сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Участники учились правильно сортировать отходы, попадая в мишени, которые символизировали контейнеры для вторсырья и смешанных отходов.

Синий контейнер предназначен для сухих отходов (пластик, бумага, металл, стекло и тетрапак), а серый — для смешанных отходов (предметы личной гигиены, остатки пищи и неперерабатываемая упаковка).

Дети и родители окунулись в атмосферу праздника, участвовали в экологическом квесте, получали призы, наслаждались аквагримом и мастер-классами.

Региональные операторы по утилизации твёрдых бытовых отходов Алексинского и Воскресенского регионов разработали обширную программу экологического просвещения, нацеленную на уменьшение потребительского спроса и развитие экологической сознательности среди населения.

Чтобы стать участником программы, нужно сообщить о своём желании через официальные страницы региональных операторов «ЭкоПромСервис» и «ЭкоЛайн-Воскресенск» в социальных сетях или по электронной почте.
Дети и родители погрузились в атмосферу праздника, принимали участие в экологическом квесте, получали призы, наслаждались аквагримом и мастер-классами.

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#отходы
#солнечногорск
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В посёлке Восход стартовал капремонт школы 1965 года постройки
19 сентября 2024, 11:58

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание школы, построенное 59 лет назад, начали ремонтировать в подмосковном посёлке Восход, в настоящее время на объекте проводятся демонтажные работы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Рабочие демонтируют внутренние конструкции и элементы входной группы», — уточняется в сообщении.
Общая площадь здания составляет более 3.5 тыс. квадратных метров. В ходе капитального ремонта здесь обновят кровлю, фасад и крыльцо, заменят внутренние инженерные сети, двери и окна, проведут отделочные работы и благоустроят прилегающую территорию. Кроме того, школу оборудуют новой мебелью и техникой.

Завершить все работы и открыть обновлённую школу для учеников планируется к началу следующего учебного года.

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#реконструкция
#капитальный ремонт
#капремонт
#министерство строительного комплекса мо
#школа
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В Подольске ведутся работы по установке памятника «Город трудовой доблести»
19 сентября 2024, 11:50

Фото: Министерство благоустройства Московской области

В Подольске, Подмосковье, активно ведутся работы по установке стелы «Город трудовой доблести», сообщает Министерство благоустройства Московской области.
Эта стела будет посвящена трудовым подвигам местных жителей, которые обеспечили непрерывное производство военной и гражданской продукции во время Великой Отечественной войны.

«В честь присвоения статуса „Город трудовой доблести“, мы установим памятную стелу, как символ уважения к нашим предкам. Стела увековечит память о трудовом подвиге жителей города в годы Великой Отечественной войны», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Звание «Город трудовой доблести» было учреждено в России в соответствии с Федеральным законом от 1 марта 2020 года. Оно присваивается Указом президента РФ городам, жители которых внесли значительный вклад в победу во Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.), поддерживая непрерывное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, расположенных на территории города, и демонстрируя при этом массовый трудовой героизм и преданность своему делу.

В Московской области почётное звание получили три города: Коломна, Ступино и Подольск. На данный момент стелы «Город трудовой доблести» уже установлены в Коломне и Ступино.

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#михаил хайкин
#город трудовой доблести
#министерство благоустройства мо
#подмосковные стройки
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На строительстве поликлинике в Королёве завершают подготовку котлована
19 сентября 2024, 11:46

Фото: Роман Савельев

Поликлинику, рассчитанную на приём тысячи пациентов за смену, строят на территории Королёвской больницы на улице Циолковского, сейчас на объекте ведётся обустройство котлована под фундамент, передаёт корреспондент Роман Савельев.
«Мы планируем залить котлован бетоном и затем заняться гидроизоляцией. Это позволит начать возведение фундамента. В настоящее время мы уже переложили теплосеть и подготовили котлован», – рассказал начальник участка Давид Геворгян.
Он добавил, что в работах задействовано 15 человек и используется семь единиц техники. Давид Геворгян. Также подчеркнул, что работы идут в соответствии с установленным графиком и нехватки в строительных материалах нет.

Открытие новой поликлинике запланировано на 2027 год.

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#королёв
#поликлиника
#строительство
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В России создали Всероссийский родительский комитет
Кравцов: В России создали Всероссийский родительский комитет по поручению Путина
19 сентября 2024, 11:39

Фото: istockphoto/Kuzmichstudio

Всероссийский родительский комитет при Минпросвещения создали в России, сообщил министр Сергей Кравцов, информирует РИА Новости.
Перед этим Кравцов в рамках общероссийского родительского собрания сообщал, что комитет создадут в ближайшее время.

Отмечалось, что родителям необходимо понимать вектор и стратегию того, что происходит в образовательной сфере и самим вовлекаться в процесс образования.

Поручение о создании Всероссийского родительского комитета дал президент РФ Владимир Путин в рамках конкурса «Это у нас семейное».

Ранее глава государства дал поручение о создании фонда по сохранению исторического облика Сергиева Посада. Кроме того, в городе появится вокзал.

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#россия
#образование
#сергей кравцов
#родители
#новости
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