В Химках построят воспитательно-образовательный комплекс на 270 мест

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Воспитательно-образовательный комплекс на 270 мест, в состав которого войдёт школа и детский сад, появится на территории жилого комплекса «Новогорск Парк» в городском округе Химки, под реализацию проекта отдан расположенный в ЖК недострой, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Детали проекта обсудили с представителями подрядчика и Мостройкомплеса Московской области муниципальные депутаты Руслан Шаипов и Владислав Мирзонов.
Он отметил, что депутаты округа будут вместе с родителями контролировать ход строительства.
По плану, площадь воспитательно образовательного центра составит свыше 5 тыс. квадратных метров. На прилегающей территории установят игровые и спортивные площадки. Завершить строительство должны к началу 2026 года.
Читайте также:
В посёлке Восход стартовал капремонт школы 1965 года постройки
В Дедовске проведут реконструкцию ВЗУ
В Старой Купавне построили два дома для переселенцев из аварийного жилья
«Здание долгое время носило статус недостроя. В настоящее время решаются вопросы планировочных и архитектурных решений», — отметил Руслан Шаипов.
Он отметил, что депутаты округа будут вместе с родителями контролировать ход строительства.
По плану, площадь воспитательно образовательного центра составит свыше 5 тыс. квадратных метров. На прилегающей территории установят игровые и спортивные площадки. Завершить строительство должны к началу 2026 года.
Читайте также:
В посёлке Восход стартовал капремонт школы 1965 года постройки
В Дедовске проведут реконструкцию ВЗУ
В Старой Купавне построили два дома для переселенцев из аварийного жилья
Лев Каштанов