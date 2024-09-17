В Химках создадут 17 наземных пешеходных переходов

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
На улицах городского округа Химки планируют оборудовать 17 наземных пешеходных переходов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«На этой неделе приступаем к созданию 17 повышенных пешеходных переходов. Работы проводятся в рамках обеспечения безопасности дорожного движения», – отметил замглавы Химок Николай Батышев.Работы проведут в Старых и Новых Химках, Сходне, Подрезкове, Фирсановке и Новогорске. Дорожники поднимут над проезжей частью переходы на улице 9 мая, Новосходненком шоссе и в квартале Терехово.
Кроме того, безопасные переходы оборудуют на улицах Ватутина и Некрасова, Тюкова в районе входов в парк имени Величко, Московской у центрального входа ФОК «Юбилейный», Центральной, Шоссейной, Заречной, Кирова, Юннатов, Чапаева, Микояна, Вороницына, Коммунальном проспекте и во 2-м Мичуринском тупике. Как отметили в администрации, безопасности движения в Химках уделяют особое внимание. В городе началось обустройство кругового движения на пересечении улиц Репина, Заводской и Коммунального проезда. Новую схему движения организуют в качестве пилотного проекта. Работы завершат в сентябре.
Помимо этого, ремонтируют переход через Ленинградское шоссе у остановки «Монумент», а также надземный переход на перекрёстке улиц Горшина, 9 Мая и Юбилейного проспекта. Пешеходные мосты модернизируют по просьбе химчан.
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