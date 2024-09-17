В Химках создадут 17 наземных пешеходных переходов

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова запросила президентский грант на 74,8 млн рублей для нового ледового шоу «Алые паруса» по мотивам одноименной повести Александра Грина. Об этом сообщает Президентский фонд культурных инициатив. В качестве цели проекта указано формирование интереса к русской литературе и русскому языку.