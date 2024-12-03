МИД КНР отреагировал на угрозы Дональда Трампа ввести пошлины против стран БРИКС

Линь Цзянь (фото: РИА Новости / Анна Раткогло)
Китай намерен укреплять взаимодействие в рамках БРИКС, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 100 % для стран БРИКС, сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге.
«Китай выражает готовность продолжать работать с партнерами по БРИКС для углубления практического сотрудничества в различных областях, чтобы внести еще больший вклад в устойчивый и стабильный рост мировой экономики», — сказал Цзянь.По его словам, главная цель БРИКС заключается в достижении всеобщего развития и процветания, организация выступает за открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество. Кроме того, страны БРИКС избегают участие в блоковой конфронтации и не нацелены на третьи стороны.
Председательство России в БРИКС проводится под лозунгом усиления многосторонних подходов для обеспечения справедливого глобального развития и безопасности.
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