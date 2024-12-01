В России оценили угрозы Трампа ввести пошлины на товары из БРИКС

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Угрозы будущего президента США Дональда Трампа ввести пошлины на товары государств-участников объединения БРИКС нельзя реализовать на практике. Об этом в Telegram-канале высказался сенатор Алексей Пушков.
Он отметил манеру Трампа выставлять все так, будто все можно решить, сделав один решающий шаг.
Сенатор заключил, что США сами стали зависимыми от продвигаемой ими же глобализации. Таким образом американские власти зависят от иностранного импорта.
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«Однако эта мера носит декларативный характер, а на практике нереализуема», — считает политик.
Сенатор заключил, что США сами стали зависимыми от продвигаемой ими же глобализации. Таким образом американские власти зависят от иностранного импорта.
«США также не могут помешать странам БРИКС переходить на взаиморасчеты в национальных валютах, как и работать над новой системой платежей, альтернативной SWIFT», — резюмировал Пушков.Дональд Трамп вступит в должность президента США 20 января 2025 года. Эксперты делают различные предположения о том, как изменится мировая арена с его приходом.
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Никита Кротов