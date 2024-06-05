В индустриальном парке «Есипово» появится цифровой промышленный коворкинг

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
На территории индустриального парка «Есипово» в Солнечногорске построят пятую очередь производственно-складского комплекса в формате «Лайт индастриал». Соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме заключили правительство Московской области и холдинг «Строительный Альянс», сообщили в пресс-службе ведомства.
От региона соглашение подписала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, со стороны инвестора – партнёр холдинга «Строительный Альянс» Артём Петрухин.
После ввода в эксплуатацию новой производственной площадки будет создано около 500 рабочих мест.
Холдинг уже ввёл в эксплуатацию три очереди цифрового промышленного коворкинга и в начале года приступил к строительству четвёртой. Весь комплекс будет введен в эксплуатацию в течение шести лет.
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«Объём инвестиций в строительство и запуск пятой очереди комплекса – 2,5 млрд рублей. Это будет промышленный коворкинг, резиденты которого смогут получить готовые промышленные боксы со всей необходимой инфраструктурой – электричеством, водой и интернетом. Приобретая такой бокс, инвестору остаётся лишь привезти оборудование и запустить производство. Сроки запуска промышленного предприятия в таком боксе сокращаются с двух – трёх лет до шести месяцев», – отметила Зиновьева.
После ввода в эксплуатацию новой производственной площадки будет создано около 500 рабочих мест.
Холдинг уже ввёл в эксплуатацию три очереди цифрового промышленного коворкинга и в начале года приступил к строительству четвёртой. Весь комплекс будет введен в эксплуатацию в течение шести лет.
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Лора Луганская