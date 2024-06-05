В Московской области создадут верфь для строительства домов на воде

Подмосковная компания «АлФарма» инвестирует 1,2 млрд рублей в создание в ОЭЗ «Дубна» высокотехнологичного комплекса по разработке и производству лекарств, в том числе антибактериальных, гормональных и противоопухолевых, предназначенных для лечения онкологических заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.