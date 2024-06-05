В Московской области создадут верфь для строительства домов на воде

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Подмосковье будут производить больше хаусботов – домов на воде. Соглашение о строительстве верфи заключено на Петербургском международном экономическом форуме. Подписи под документом поставили зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и президент ГК HOUSEBOAT.RU Александр Климчук, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Планируется, что объём инвестиций в проект компании составит 1,5 млрд рублей. На предприятии рассчитывают создать около 130 рабочих мест. Сейчас вместе с инвестором подбираем участок для строительства верфи», – рассказала Зиновьева.Компания HOUSEBOAT.RU работает 2016 года. Её производственные мощности расположены в подмосковном Долгопрудном. Это единственная в мире компания, которая строит хаусботы для вмерзания в лёд и круглогодичной эксплуатации. По качеству продукции предприятие входит в топ-10 мировых производителей.
«Сейчас мы выпускаем от 25 до 30 хаусботов в год, а через три – четыре года рассчитываем выйти на объём от 400 штук в год только для российского рынка. Мы на 85% обеспечены отечественными комплектующими. Значительно увеличить производство надеемся за счёт новой верфи. Запуститься планируем через полтора года после того, как будет подобран подходящий участок», – отметил Климчук.В планах компании – производство не только жилых домов, но и создание плавучих комплексов, включая гостиницы и рестораны.
Читайте также:
В ОЭЗ «Дубна» будут выпускать препараты для лечения онкозаболеваний
Роботы встречают посетителей стенда Московской области на ПМЭФ 2024
Семь подмосковных компаний-экспортёров встретились с потенциальными китайскими партнёрами
Лора Луганская