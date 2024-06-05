В ОЭЗ «Дубна» будут выпускать препараты для лечения онкозаболеваний

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Подмосковная компания «АлФарма» инвестирует 1,2 млрд рублей в создание в ОЭЗ «Дубна» высокотехнологичного комплекса по разработке и производству лекарств, в том числе антибактериальных, гормональных и противоопухолевых, предназначенных для лечения онкологических заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Подписание соглашения между компанией и министерством состоялось на стенде Московской области на Петербургском международном экономическом форуме. Со стороны региона соглашение подписала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, от инвестора – гендиректор ООО «АлФарма» Станислав Сидоров.
На территории ОЭЗ «Дубна» компания разместит лаборатории, производственный и упаковочный участки, офисные и складские помещения. На площадке займутся выпуском как импортозамещающих, так и созданием новых препаратов. Поставлять продукцию планируют по всей России, а также в страны СНГ, Азии и Африки.
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«Компания построит высокотехнологичное предприятие по производству лекарств. Инвестиции в проект превысят 1,2 млрд рублей. Приступить к строительству первой очереди комплекса инвестор планирует в I квартале будущего года. Площадь составит более 6,3 тыс. кв. м. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется в первом полугодии 2028-го», – поделилась планами Зиновьева.
На территории ОЭЗ «Дубна» компания разместит лаборатории, производственный и упаковочный участки, офисные и складские помещения. На площадке займутся выпуском как импортозамещающих, так и созданием новых препаратов. Поставлять продукцию планируют по всей России, а также в страны СНГ, Азии и Африки.
«Запуск производства с предоставлением льгот и готовой инфраструктуры позволит компании сократить затраты на разработку и производство препаратов и уменьшить себестоимость продукции. Мы сможем производить современные, жизненно важные лекарства, которые будут доступны для пациентов по всей России», – отметил Сидоров.После выхода на проектную мощность на предприятии смогут производить не менее 400 млн таблетированных препаратов в год.
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Лора Луганская