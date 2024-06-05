В Московской области запустят производство промышленных роботов

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Подмосковье в конце года планируют запустить производство промышленных роботов. Соглашение подписали на площадке Петербургского международного экономического форума Московская область и компания CRP AUTOMATION RUSSIA, сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
Проект реализует компания СМТ – официальный представитель и дистрибьютер продукции ведущего китайского производителя промышленных роботов CRP. Сейчас единственное производство компании находится в китайском городе Чэнду. Второе появится в Подмосковье.
Сейчас компании помогают подобрать площадку для локализации. Предполагается, что это будут готовые здания в индустриальном парке «Есипово» или в Одинцове.
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«Рассчитываем запустить производство на готовых площадях уже в конце года. Постепенно предприятие будет наращивать объёмы и расширять модельный ряд роботов, а в перспективе рассчитываем максимально локализовать эту продукцию в Подмосковье. Всего запланировано три этапа реализации. Инвестиции на первом составят до 300 млн рублей, на втором – ещё порядка 300 млн рублей. На первых двух этапах намерены создать около 60 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Сейчас компании помогают подобрать площадку для локализации. Предполагается, что это будут готовые здания в индустриальном парке «Есипово» или в Одинцове.
«На первом этапе планируем выпускать шесть моделей роботов для различных производственных процессов. На втором расширим модельный ряд до 20 моделей, а на третьем – локализуем компонентную базу и систему управления. Планируемый объём выпуска продукции на нашем производстве – до 1 тыс. роботов в год», – рассказал гендиректор CRP AUTOMATION RUSSIA (ООО «СМТ») Григорий ОбуздинКак отметили в министерстве, в модельном ряду компании представлены роботы для сварки, паллетирования, манипуляторы, робот SCARA и коллаборативные роботы. Средняя цена одного робота – 2 млн рублей.
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Лора Луганская