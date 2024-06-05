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В Московской области запустят производство промышленных роботов

05 июня 2024, 16:45
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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В Подмосковье в конце года планируют запустить производство промышленных роботов. Соглашение подписали на площадке Петербургского международного экономического форума Московская область и компания CRP AUTOMATION RUSSIA, сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
Проект реализует компания СМТ – официальный представитель и дистрибьютер продукции ведущего китайского производителя промышленных роботов CRP. Сейчас единственное производство компании находится в китайском городе Чэнду. Второе появится в Подмосковье.
«Рассчитываем запустить производство на готовых площадях уже в конце года. Постепенно предприятие будет наращивать объёмы и расширять модельный ряд роботов, а в перспективе рассчитываем максимально локализовать эту продукцию в Подмосковье. Всего запланировано три этапа реализации. Инвестиции на первом составят до 300 млн рублей, на втором – ещё порядка 300 млн рублей. На первых двух этапах намерены создать около 60 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.


Сейчас компании помогают подобрать площадку для локализации. Предполагается, что это будут готовые здания в индустриальном парке «Есипово» или в Одинцове.
«На первом этапе планируем выпускать шесть моделей роботов для различных производственных процессов. На втором расширим модельный ряд до 20 моделей, а на третьем – локализуем компонентную базу и систему управления. Планируемый объём выпуска продукции на нашем производстве – до 1 тыс. роботов в год», – рассказал гендиректор CRP AUTOMATION RUSSIA (ООО «СМТ») Григорий Обуздин
Как отметили в министерстве, в модельном ряду компании представлены роботы для сварки, паллетирования, манипуляторы, робот SCARA и коллаборативные роботы. Средняя цена одного робота – 2 млн рублей.

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В Московской области создадут верфь для строительства домов на воде
05 июня 2024, 15:45

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье будут производить больше хаусботов – домов на воде. Соглашение о строительстве верфи заключено на Петербургском международном экономическом форуме. Подписи под документом поставили зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и президент ГК HOUSEBOAT.RU Александр Климчук, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Планируется, что объём инвестиций в проект компании составит 1,5 млрд рублей. На предприятии рассчитывают создать около 130 рабочих мест. Сейчас вместе с инвестором подбираем участок для строительства верфи», – рассказала Зиновьева.
Компания HOUSEBOAT.RU работает 2016 года. Её производственные мощности расположены в подмосковном Долгопрудном. Это единственная в мире компания, которая строит хаусботы для вмерзания в лёд и круглогодичной эксплуатации. По качеству продукции предприятие входит в топ-10 мировых производителей.
«Сейчас мы выпускаем от 25 до 30 хаусботов в год, а через три – четыре года рассчитываем выйти на объём от 400 штук в год только для российского рынка. Мы на 85% обеспечены отечественными комплектующими. Значительно увеличить производство надеемся за счёт новой верфи. Запуститься планируем через полтора года после того, как будет подобран подходящий участок», – отметил Климчук.
В планах компании – производство не только жилых домов, но и создание плавучих комплексов, включая гостиницы и рестораны.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
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#екатерина зиновьева
#пмэф
#санкт-петербург
#московская область
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Сбербанк повысил ставки по ипотеке
Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 1,5 п.п
05 июня 2024, 15:06

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 1,5 процентных пункта (п.п). Об этом сообщила пресс-служба банка на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Отмечается, что изменение ставок произошло сегодня. Такие меры вызваны ростом доходности облигаций федерального займа на фоне высокой ключевой ставки Центробанка. Изменения не затронут программы с государственной поддержкой, но коснутся базовых ипотечных программ.

По итогам этих изменений, ставки по кредитам на жильё в новостройках, на вторичном рынке и на строительство частного дома начинаются от 18,2%.

Кроме того, изменятся и ставки по потребительским кредитам. Из диапазон составил от 17,9% до 39,9 процентов.

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#сбербанк
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#изменения
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В ОЭЗ «Дубна» будут выпускать препараты для лечения онкозаболеваний
05 июня 2024, 14:58

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковная компания «АлФарма» инвестирует 1,2 млрд рублей в создание в ОЭЗ «Дубна» высокотехнологичного комплекса по разработке и производству лекарств, в том числе антибактериальных, гормональных и противоопухолевых, предназначенных для лечения онкологических заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Подписание соглашения между компанией и министерством состоялось на стенде Московской области на Петербургском международном экономическом форуме. Со стороны региона соглашение подписала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, от инвестора – гендиректор ООО «АлФарма» Станислав Сидоров.
«Компания построит высокотехнологичное предприятие по производству лекарств. Инвестиции в проект превысят 1,2 млрд рублей. Приступить к строительству первой очереди комплекса инвестор планирует в I квартале будущего года. Площадь составит более 6,3 тыс. кв. м. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется в первом полугодии 2028-го», – поделилась планами Зиновьева.
На территории ОЭЗ «Дубна» компания разместит лаборатории, производственный и упаковочный участки, офисные и складские помещения. На площадке займутся выпуском как импортозамещающих, так и созданием новых препаратов. Поставлять продукцию планируют по всей России, а также в страны СНГ, Азии и Африки.
«Запуск производства с предоставлением льгот и готовой инфраструктуры позволит компании сократить затраты на разработку и производство препаратов и уменьшить себестоимость продукции. Мы сможем производить современные, жизненно важные лекарства, которые будут доступны для пациентов по всей России», – отметил Сидоров.
После выхода на проектную мощность на предприятии смогут производить не менее 400 млн таблетированных препаратов в год.

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#фармацевтика
#московская область
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Крупнейший банк Крыма перейдёт под бренд ВТБ в 2025 году
05 июня 2024, 13:55

Фото: iStock/Dmitrii Anikin

ВТБ приступает к интеграции Российского национального коммерческого банка (РНКБ), которая завершится в следующем году переходом банка под бренд ВТБ. Об этом сообщил глава ВТБ Андрей Костин на полях ПМЭФ-2024.
Отметим, что РНКБ является крупнейшим банком Республики Крым.

По словам Костина, за последние 10 лет РНКБ прошёл большой путь, став финансовой опорой Крыма и Севастополя. В этом году клиенты смогут постепенно перейти на финансовые продукты ВТБ, а уже в следующем году офисная сеть банка полностью перейдёт под бренд ВТБ.

На данный момент клиентами РНКБ являются порядка 2,6 миллиона жителей южных регионов России, а также около 100 тысяч юридических лиц более чем в 200 отделениях.

Председатель правления РНКБ Михаил Якунин убеждён, что интеграция с ВТБ позволит сделать спектр предлагаемых услуг более широким, а также увеличить объёмы кредитования предприятий Крыма и Севастополя.

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#банк
#крым
#россия
#пмэф
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Фермеры Польши блокировали еще один КПП на границе с Украиной
«Страна»: Фермеры Польши блокировали еще один КПП на границе с Украиной
05 июня 2024, 11:54

Фото: istockphoto/Delpixart

Еще один контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной заблокирован польскими фермерами. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в Telegram-канале.
«Польские фермеры заблокировали еще один КПП на границе с Украиной», – сказано в сообщении.

Уточняется, что люди в сигнальных жилетах с польскими флагами перекрыли дорогу колонне грузовиков.

По сообщению погранслужбы Украины, фермерами заблокирован КПП «Рава-Русская – Гребенное», расположенный на украинско-польской границе.

Фермерские протесты начались в феврале. Протестующие перекрывают подъезды и дороги к пропускным пунктам на границе с Украиной.

Аграрии требуют прекратить ввоз в Польшу украинской сельхозпродукции, а также отказаться от экологического плана Евросоюза под названием «Зеленый курс», предполагающий достичь к 2050 году нулевых выбросов в атмосферу.

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#польша
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#фермерские хозяйства
#новости
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Роботы встречают посетителей стенда Московской области на ПМЭФ 2024
05 июня 2024, 10:40

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Стенд Подмосковья начал работу на Петербургском международном экономическом форуме. Его главная особенность в этом году – роботы, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«Один из них – четырёхметровый трансформер, собранный из деталей внедорожников, которые скоро будут производиться в Московской области. Это современные электрические и гибридные автомобили, приходящие на смену европейским брендам», – говорится в сообщении.
Второй робот в человеческий рост носит имя Женя. Он рассказывает о Московской области, проектах, которые в ней реализуются, Центре управления регионом, достижениях в сфере ЖКХ, инвестициях и туризме. Жене можно задать вопросы на разные темы и получить исчерпывающие ответы. Кроме того, он всегда готов прочитать стихи.

ПМЭФ-2024
ПМЭФ-2024

Другая особенность стенда – мультимедийные экраны. На основном, размером 16х9 м, будут демонстрироваться подписания соглашений и ролики, посвящённые Подмосковью. Экраны, сделанные в виде иллюминаторов, знакомят гостей с проектами «Добродел» и «Лето в Подмосковье».

На стенде размещена небольшая гастрономическая зона, где можно попить чай или кофе, отведать прохладительные напитки и снеки от подмосковного производителя «Черноголовка».

Более 12 тысяч представителей около 130 государств собрались на XXVII Петербургский международный экономический форум, который стартовал в Северной столице. В числе участников – представители крупного бизнеса и органов власти, ведущие международные эксперты. В этом году тема форума – «Основа многополярного мира – формирование новых точек роста». В программе – более 150 тематических сессий с участием более чем тысячи модераторов и спикеров.

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#экономика
#форум
#пмэф
#московская область
#подмосковье
#санкт-петербург
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Три страны Евросоюза нарастили товарные поставки в Россию
РИА Новости: Ирландия, Кипр и Португалия нарастили товарные поставки в Россию
05 июня 2024, 10:12

Фото: iStock/DINphotogallery

Ирландия, Кипр и Португалия нарастили товарные поставки в Россию в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом информирует РИА Новости.
Больше всех стран экспорт продукции в РФ увеличил Кипр — на 13%, до 15,6 миллиона евро. Значительную часть из этого объема заняли суда, лодки и яхты.

Второе место по товарным поставкам занимает Португалия — показатели страны за год увеличились на 7%, до 24,5 миллиона евро. В Россию прибыли различного рода напитки и уксус. Их доля на рынке составила 22%. Далее идут ядерные реакторы, котлы (18,9%) и обувь (11,3%).

Товарные поставки Ирландии в Россию по сравнению с 2023 годом возросли на 5%, до 136,5 миллиона евро. В число основных поставок вошла неорганическая химия (38,6%), фармацевтическая продукция (36,9%) и оптическое оборудование (10%).

Ранее сообщалось, что Великобритания закупила российскую нефть на 2,2 миллиарда фунтов стерлингов, в обход санкций.

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#поставки
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#кипр
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Семь подмосковных компаний-экспортёров встретились с потенциальными китайскими партнёрами
04 июня 2024, 22:38

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Семь компаний из Подмосковья приняли участие во встречах российских экспортёров с потенциальными китайскими партнёрами. Они прошли во время визита руководителей правительства китайской провинции Ляонин в Россию, рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Речь идёт о подмосковных производителях продуктов, промышленных фильтров, парфюмерии и косметики, художественных изделий и другой продукции. Цель таких встреч – развитие торгово-экономического сотрудничества между провинцией Ляонин и Россией.
«И КНР, и провинция Ляонин – давние проверенные партнёры нашего региона. В январе Мининвест подписал с Департаментом коммерции китайской провинции соглашение о развитии сотрудничества. Подписание прошло в рамках масштабного визита делегации подмосковного министерства в Китай», – отметила зампред.
Она напомнила, что тогда же в Ляонине прошла Фестиваль-ярмарка «Сделано в России». Продукцию представили более 130 предприятий, в том числе компании из Подмосковья.

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#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#экспорт
#китай
#московская область
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В Минфине назвали налоговые изменения ответом на многолетний запрос россиян
Минфин отреагировал на предложение не поднимать верхнюю планку НДФЛ выше 18 %
04 июня 2024, 21:18

Фото: istock/mizar_21984

Предложение Минфина установить верхнюю планку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на уровне 22% в России было оценено замминистром Алексеем Сазановым как сбалансированное решение.
Как сообщает Telegram-канал министерства, Сазонов подчеркнул, что повышенный налог для богатых людей является давним требованием общества.

Замминистр отметил, что в ходе обсуждения налоговых изменений некоторые законодатели высказывались за еще более значительное увеличение ставки НДФЛ для богатых. Однако Минфин пришел к выводу, что уровень в 22% будет соответствовать запросам справедливости.

Кроме того, по словам замминистра, такая ставка по мировым стандартам не является слишком высокой и не ограничивает возможности богатых людей продолжать свою деятельность и зарабатывать.

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