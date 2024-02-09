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В Истре открыли цех по переработке рыбы

09 февраля 2024, 15:27
Фото: Светлана Борщева

Фото: Светлана Борщева

Современный рыбоперерабатывающий цех полного цикла открыла компания «Мансуровское карьероуправление» в городском округе Истра, передаёт корреспондент Светлана Борщева.
Первоначально компания занималась производством щебня и песка, но потом расширила свою деятельность за счёт выращивания рыбы в выработанных карьерах. В новом цехе идёт переработка как рыбы, выращенной на предприятии, так и покупной.

«На базе цеха осуществляется разделка рыбы, холодное и горячее копчение, соление, вяление и консервирование», — отмечается в сообщении.

Компанию поздравил с открытием цеха Заместитель главы администрации Истры Станислав Таловеров.

«Ваш многолетний опыт по разведению аквакультуры точно окажет позитивное влияние на городской округ и страну в целом. Разводите рыбу, уже вырастили сто тонн и успешно реализовали в пяти магазинах. Ждём в сетевых на прилавках, в ресторанах», — сказал Таловеров.

Мощность нового производства составляет 3,5 тонны готовой продукции в сутки. Благодаря открытию цеха в округе появилось дополнительно 38 рабочих мест.

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Для предпринимателей Подмосковья проведут вебинар по открытию ИП
09 февраля 2024, 13:56

Фото: Фотобанк МО/Пелагия Тихонова

Бесплатный вебинар для предпринимателей Московской области на тему: «ИП — всё, что нужно знать, чтобы стартовать правильно и без рисков», проведут в среду, 14 февраля, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Спикер вебинара — предпринимательница, бухгалтер-практик Алёна Стадник — объяснит, в чём состоят особенности статуса индивидуального предпринимателя, как нанять на работу сотрудника, спланировать расходы и какую систему налогообложения выбрать», — говорится в сообщении.
Для участия в вебинаре нужно заполнить анкету и зарегистрироваться. Регистрация открыта до пяти часов вечера 13 февраля.

Вебинар начнётся в 14:00. Ссылка на него будет заранее отправлена на электронную почту.

Организатором мероприятия является подмосковный центр «Мой бизнес».

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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье с начала года зарегистрировали больше 100 социальных предпринимателей
09 февраля 2024, 11:36

Фото: iStock/fizkes

Более ста предприятий малого и среднего бизнеса Московской области был признаны социальными с начала 2024 года, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Подтверждать статус социального предприятия нужно ежегодно. По итогам первого в этом году заседания межведомственной комиссии социальными предприятиями были признаны 136 субъектов малого и среднего бизнеса, из них 106 подтвердили статус, остальные 30 получили его впервые», — сказала глава министерства Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что в минувшем году в Московской области было зарегистрировано более тысячи социальных бизнес-проектов.

Статус социального предприятия открывает доступ к ряду поддерживающих грантов, субсидий и льгот, включая компенсацию оплаты аренды и коммунальных платежей, а также помощь в создании сайта и печатной продукции.

Подать заявку на присвоение статуса социального предприятия можно онлайн — через региональный портал госуслуг.

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#предприниматели
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#подмосковье
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#екатерина зиновьева
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В Подмосковье реализуют 80 проектов по импортозамещению
09 февраля 2024, 10:59

Фото: istockphoto /Charnchai

В Московской области в 2024 году планируется реализация более 80 импортозамещающих проектов. Об этом сообщила пресс-служба Московской областной Думы.
Новые предприятия будут строиться в рамках ​льготной программы «Земля за 1 рубль».

«Мера поддержки уже положительно себя зарекомендовала. С марта 2022 года, когда закон вступил в силу, и до сегодняшнего дня было согласовано предоставление 162 земельных участков площадью более 6 млн квадратных метров 131 заявителю. <…> В 2024 году в Подмосковье планируется реализация более 80 проектов в сфере импортозамещения, почти 50 из которых — строительство новых производств. Инвестиции в эти проекты — 86 млрд рублей. На предприятиях будет создано около 8,5 тысяч рабочих мест», — поделился председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Стоит отметить, что среди планируемых проектов будут производства ​текстильных изделий, бумаги, химических веществ,лекарственных средств и машин.

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#подмосковье
#строительство
#инвестиции
#игорь брынцалов
#импортозамещение
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Минфин России готовит реформу налогообложения для угольных компаний
Минфин России повысит налоги на уголь
09 февраля 2024, 10:00

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В рамках планов Министерства финансов России налоги на угольные компании могут заметно увеличиться.
Предполагается установить плоскую надбавку к ставкам налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в размере 380 рублей за тонну, что приведет к значительному увеличению сборов.

Этот шаг планируется для компенсации убытков, вызванных отменой экспортной пошлины. Введение новой системы налогообложения может означать дополнительные доходы для бюджета в размере 30-35 миллиардов рублей за квартал, сообщает Lenta.ru.

Нововведение вступит в силу с 1 апреля текущего года и продлится до конца 2024 года. Решение вызвано ухудшением условий для экспорта угля, снижением его стоимости и объемов, а также ростом тарифов на его перевозку внутри страны. Введение импортных пошлин в Китае также оказало негативное воздействие на экспорт угля через западные порты. Минфин считает, что угольные компании вносят меньше налогов по сравнению с другими представителями горно-металлургического сектора и планирует уравнять их налоговую нагрузку.

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#компании
#компенсации
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Подмосковье вновь пошло в число лидеров среди регионов по поддержке экспорта
08 февраля 2024, 22:58

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области снова включили в число победителей ежегодного рейтинга Центров поддержки экспорта субъектов Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Рейтинг отражает уровень экспортной поддержки малого и среднего бизнеса в регионе. Его ежегодно составляет АО «Российский экспортный центр».

«По итогам 2023 года наш Фонд поддержки ВЭД взял бронзу по числу субъектов МСП, получивших услуги, серебро – по объёму поддержанного экспорта и золото –по количеству компаний, выведенных на экспорт. Число МСП, получивших экспортную поддержку фонда, составило 1585. Это более чем в три раза выше планового показателя», – поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

При этом, по её словам, количество компаний, заключивших экспортные контракты при поддержке фонда, превысило 140, что в 1,6 раза выше цели. А объём поддержанного экспорта оказался в 2,6 раза выше целевого показателя.

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#московская область
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Трёх подмосковных учёных отметили государственными званиями за вклад в животноводство
08 февраля 2024, 21:27

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Сразу трое сотрудников Федерального исследовательского центра животноводства им. академика Л. К. Эрнста удостоены звания заслуженных деятелей науки России. Так оценён их вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
ФГБНУ им. Л.К. Эрнста уже много лет решает первостепенную для России задачу продовольственной безопасности.

В числе сотрудников, отмеченных высокими званиями, – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, главный научный сотрудник отдела центра Владимир Двалишвили. Это ведущий учёный в области кормления, разведения и селекции сельскохозяйственных животных. Опубликовал около 250 научных работ, подготовил молодых специалистов.

Заслуженным деятелем науки России также стал Ахмед Имаш оглы Абилов – доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории ФГБНУ им. Л.К. Эрнста. Он автор более 230 научных трудов, блестящий специалист в области биологии воспроизведения сельскохозяйственных животных, удостоен многих наград.

Магомед Чабаев – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, главный научный сотрудник отдела центра. Изучает физиологический метаболизм сельскохозяйственных животных, занимается проблемами совершенствования систем кормления и кормопроизводства, определением норм потребностей животных в энергии и питательных веществах. Его разработки успешно внедрены на многих российских сельхозпредприятиях.

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#мининвест мо
#ученые
#подмосковье
#московская область
#продовольствие
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Подмосковным учёным вручили 25 премий губернатора на 10 млн рублей
08 февраля 2024, 20:35

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Московской области в День российской науки состоялось вручение научных премий губернатора. Десятью премиями за коммерциализацию научных и научно-технических результатов за 2023 год в сферах науки, технологии, техники и инноваций отмечены три лауреата и семь авторских коллективов региона. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Ещё 15 премий по результатам работы год получили молодые учёные и специалисты. Их награждали индивидуально и в составе авторских коллективов. Награды вручила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
«Общая сумма премий, полученных нашими учёными по итогам 2023 года за коммерциализацию своих разработок, составляет 10 млн рублей. А сумма премий для молодых учёных и специалистов достигла 10,5 млн рублей. Это 15 премий по 700 тысяч рублей каждая», – пояснила зампред.
Так, премией отмечен проект коллектива молодых учёных из ФГУП «ВНИИФТРИ». Это полевой комплекс, позволяющий замерять различные параметры гравитационного поля Земли в одной точке. Разработка имеет практическое значение для поиска полезных ископаемых и в решении других задач.

Премии за коммерциализацию получили сотрудники предприятий и организаций из Люберец, Жуковского, Дубны, Пушкинского, Истры, Раменского, Королёва и Ступина.

В их числе – начальник отделочного производства АО «ЭНЕРГОКОНТРАКТ – Томилино» из Люберец Елена Максимова. Она разработала и внедрила технологические режимы предварительной промывки, крашения и отделки тканей из метаарамидных волокон. Такие ткани используются для пошива спецодежды, защищающей от термических рисков. Её применяют в работе пожарные и электрики.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
#ученые
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#губернатор
#московская область
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Инвестстратег Бахтин спрогнозировал курс доллара на уровне 91 рубля
08 февраля 2024, 17:58

Фото: istockphoto.com/Valeriya

Инвестиционный стратег Александр Бахтин заявил, что курс доллара в ближайшую неделю будет находится на уровне примерно 91 рубля.
Он добавил, что серьёзных изменений в курсе валют в ближайшее время также не предвидеться.

По его словам, на рубль влияет дисбаланс между объёмом поступающей валюты и спросом на неё импортеров и инвесторов.

«А импорт стабильно высок. Отсюда ситуация, когда предложение инвалют не может достаточно комфортно удовлетворить спрос на них. В то же время жёсткая политика ЦБ по ключевой ставке, временный контроль продажи экспортной выручки и валютные интервенции ЦБ удерживают нацвалюту от ослабления. Серьёзных изменений валютных курсов в ближайшее время не предвидим, доллар продолжит двигаться вокруг отметки 91 рубль», — отметил в беседе с Газета.ру Бахтин.

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#доллар
#евро
#рубль
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В Подмосковье собственников бизнеса обяжут нести ответственность за работников
08 февраля 2024, 17:12

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Власти Подмосковья вместе с Прокуратурой региона позаботятся, чтобы бизнес нёс ответственность за тех, кто принимается на работу, в том числе за мигрантов. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заседании расширенной коллегии надзорного ведомства.
«Везде, где идёт активное развитие, в Московском регионе невозможно обойтись без трудовой миграции. И в этой связи ведётся большая работа по проведению мероприятий, связанных с регулированием миграционных потоков и всего того, что является крайне чувствительной темой для жителей. Совместно с прокуратурой мы подготовили некий циркуляр, чтобы можно было сформировать нормативную базу, когда собственники, осуществляющие бизнес, несли бы ответственность за тех, кого берут на работу», – сказал Воробьёв.
Он подчеркнул, что в сфере миграционной политики стоят большие задачи. Прокурорский корпус внимательно следит, чтобы на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, не размещались хостелы и гостевые дома.

Также необходимо усовершенствовать систему учёта и контроля за прибывающими из-за рубежа гражданами.

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#губернатор
#прокуратура
#московская область
#подмосковье
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#мигранты
#трудоустройство
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