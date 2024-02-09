В Истре открыли цех по переработке рыбы

Фото: Светлана Борщева
Современный рыбоперерабатывающий цех полного цикла открыла компания «Мансуровское карьероуправление» в городском округе Истра, передаёт корреспондент Светлана Борщева.
Первоначально компания занималась производством щебня и песка, но потом расширила свою деятельность за счёт выращивания рыбы в выработанных карьерах. В новом цехе идёт переработка как рыбы, выращенной на предприятии, так и покупной.
Компанию поздравил с открытием цеха Заместитель главы администрации Истры Станислав Таловеров.
Мощность нового производства составляет 3,5 тонны готовой продукции в сутки. Благодаря открытию цеха в округе появилось дополнительно 38 рабочих мест.
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«На базе цеха осуществляется разделка рыбы, холодное и горячее копчение, соление, вяление и консервирование», — отмечается в сообщении.
«Ваш многолетний опыт по разведению аквакультуры точно окажет позитивное влияние на городской округ и страну в целом. Разводите рыбу, уже вырастили сто тонн и успешно реализовали в пяти магазинах. Ждём в сетевых на прилавках, в ресторанах», — сказал Таловеров.
Мощность нового производства составляет 3,5 тонны готовой продукции в сутки. Благодаря открытию цеха в округе появилось дополнительно 38 рабочих мест.
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Лев Каштанов