В Истре построят производство оборудования для альпинизма за 1 млрд рублей

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Компания выпускает средства защиты для безопасной работы на высоте. Инвестпроект предполагает расширение действующего производства и будет реализован в две очереди. Завершить строительство и запустить первую очередь планируется в первом квартале будущего года. Вторая будет запущена ещё через год.
Объём инвестиций в проект превысит 1 млрд рублей. На предприятии создадут не менее 200 рабочих мест.
В связи с курсом на импортозамещение предприятие приняло решение значительно расширить линейку выпускаемой продукции. Например, в этом году было запущено производство снаряжения для спецназа, механизмов для подъёма животных с помощью вертолёта, а также специальных привязей для специалистов, занимающихся деревьями.
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