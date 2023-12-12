В Истре построят производство оборудования для альпинизма за 1 млрд рублей

В Подмосковье появится производство стационарных и мобильных устройств для альпинизма. К строительству второй очереди производственно-складского комплекса в городском округе Истра приступила компания «ВЕНТО», сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.

Компания выпускает средства защиты для безопасной работы на высоте. Инвестпроект предполагает расширение действующего производства и будет реализован в две очереди. Завершить строительство и запустить первую очередь планируется в первом квартале будущего года. Вторая будет запущена ещё через год.



Объём инвестиций в проект превысит 1 млрд рублей. На предприятии создадут не менее 200 рабочих мест.







