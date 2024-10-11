В Истре создадут более 7,5 тыс. новых рабочих мест

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Свыше семи с половиной тысяч новых рабочих мест появится в городском округе Истра благодаря реализующимся сейчас на территории муниципалитета 42 инвестиционным проектам. Об этом доложила губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава Истры Татьяна Витушева, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«В округе реализуется 42 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций 50 миллиардов рублей, что позволит создать более 7,5 тыс. рабочих мест», — сказала Татьяна Витушева.Она уточнила, что до конца текущего года в эксплуатацию должен быть введён многофункциональный производственно-складской комплекс «Ориентир-Запад» для торговой сети «Золотое Яблоко». Инвестиции в этот проект составили 2,4 млрд рублей, здесь откроется свыше 600 вакансий. А в 2027 году в Истре откроют новый гостиничный комплекс, где появится ещё около 200 рабочих мест.
Татьяна Витушева также сообщила, что в настоящее время в округе работает 41 крупное предприятие и около 10 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса.
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