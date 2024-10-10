Воробьёв представил Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере АПК

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец
Московская область принимает участие в проходящей в Москве 26-й агропромышленной выставке «Золотая осень», достижения региона, представленные на стенде «Подмосковье —пространство возможностей» области Андрей Воробьёв представил премьер-министру России Михаилу Мишустину, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего пять процентов. Но при этом мы занимаем пятое место в стране по экспортному потенциалу. На выставке мы постарались представить наши новые проекты, которые реализуются в генетике, семеноводстве», — сказал Андрей Воробьёв.В качестве примера глава привёл компанию «Мираторг», занимающуюся совместно с компанией «Иннопрактика» генетикой в сфере животноводства занимается компания «Мираторг», а также компанию «Эко-культура», которая занимается производством семян высокоэффективного сорта томатов.
Отмечается, что подмосковная компания «Валмикс» производит более десяти процентов качественных семян картофеля в России, а компания «Лукаморье» — всего российского 20% лука-севка. В Подмосковье также реализуется крупный проект компании «Элинар-Бройлер» по племенному птицеводству.
Всего на стенде области представлены 13 крупных инвестиционных агропроектов, реализующихся в Подмосковье, общий объём инвестиций в них составляет около 50 миллиардов рублей. Реализация этих проектов запланирована на 2024-26 гг., благодаря им в регионе появится ещё около 1,8 тыс. рабочих мест.
«Я знаю, насколько системно Московская область занимается аграрной наукой, животноводством, генетикой, семеноводством. Хочу пожелать дальнейшего успеха в этой работе», — сказал Михаил Мишустин.Всего в выставке «Золотая осень» участвуют 150 подмосковных сельхозпроизводителей, 12 из них предлагают свою продукцию.
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