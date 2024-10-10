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Воробьёв представил Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере АПК

10 октября 2024, 16:38
Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец

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Московская область принимает участие в проходящей в Москве 26-й агропромышленной выставке «Золотая осень», достижения региона, представленные на стенде «Подмосковье —пространство возможностей» области Андрей Воробьёв представил премьер-министру России Михаилу Мишустину, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего пять процентов. Но при этом мы занимаем пятое место в стране по экспортному потенциалу. На выставке мы постарались представить наши новые проекты, которые реализуются в генетике, семеноводстве», — сказал Андрей Воробьёв.
В качестве примера глава привёл компанию «Мираторг», занимающуюся совместно с компанией «Иннопрактика» генетикой в сфере животноводства занимается компания «Мираторг», а также компанию «Эко-культура», которая занимается производством семян высокоэффективного сорта томатов.



Отмечается, что подмосковная компания «Валмикс» производит более десяти процентов качественных семян картофеля в России, а компания «Лукаморье» — всего российского 20% лука-севка. В Подмосковье также реализуется крупный проект компании «Элинар-Бройлер» по племенному птицеводству.

Всего на стенде области представлены 13 крупных инвестиционных агропроектов, реализующихся в Подмосковье, общий объём инвестиций в них составляет около 50 миллиардов рублей. Реализация этих проектов запланирована на 2024-26 гг., благодаря им в регионе появится ещё около 1,8 тыс. рабочих мест.

«Я знаю, насколько системно Московская область занимается аграрной наукой, животноводством, генетикой, семеноводством. Хочу пожелать дальнейшего успеха в этой работе», — сказал Михаил Мишустин.
Всего в выставке «Золотая осень» участвуют 150 подмосковных сельхозпроизводителей, 12 из них предлагают свою продукцию.

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Экономист Колташов назвал биткоин «антиденежным знаком»
10 октября 2024, 15:10

Фото: iStock/peshkov

Экономист Василий Колташов заявил, что биткоин является антиденежным знаком с отрицательным значением.
«Если деньги со знаком плюс, они постоянно прибавляются, то тут есть предел, в связи с чем увеличивается стоимость производства новых биткоинов. Добыча. Это был вызов системе с ее практикой бесконечной денежной эмиссии. Отсюда инфляция. Почему мы не наблюдаем дефляции? Цены не снижаются. Они были стабильны в XIX веке, в веке промышленной революции, потому что тогда цены снижались, масса товаров росла. Биткоин должен стать именно такой единицей», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Колташов.

До этого министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что хотя Минфин не рассчитывает на существенные доходы бюджета от майнинга, но криптовалюту можно будет использовать для внешних расчётов.

«Важно не то, сколько мы получим в бюджет от майнинга, а то, что та криптовалюта, которая получена в результате этого майнинга, законодательно стала основанием для взаиморасчётов во внешнем контуре», — отметил в беседе с RT Arabic Силуанов.

Ранее сообщалось, что Балашихинский городской суд Подмосковья взыскал свыше 7,3 миллиарда рублей с экс-следователей Марата Тамбиева и Кристины Ляховенко по делу о получении рекордно крупной взятки в биткоинах.

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#криптовалюта
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Фермер из Клина предложила туристам проводить праздники на пасеке
10 октября 2024, 13:39

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Новый способ привлечение туристов придумала хозяйка расположенной в округе Клин пасеки «Золино» Мария Губакина: теперь любой желающий может отпраздновать день рождения среди пчёл, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Первый праздник такого формата состоялся на пасеке в сентябре. В программу празднования вошла весёлая эстафета, лекция о пчёлах с демонстрацией устройства улья, мастер-классы по откачке мёда и изготовлению восковых свечей, застолье с травяным чаем и тортом, а также фотосессия в специально приготовленной зоне», — говорится в сообщении.
Для того, чтобы устроить праздник на пасеке, желающие должны связаться с Марией Губакиной.

Пасека «Золино» находится на территории усадьбы Золино-Никольское. Гостей ждёт прекрасная природа, уникальные развлечения и качественный мёд.

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#клин
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#агротуризм
#пчёлы
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В Подмосковье построили завод по производству лекарств для онкобольных
10 октября 2024, 11:55

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Научно-производственный фармацевтический комплекс, на котором будут производить лекарства для терапии онкологических, сердечно-сосудистых и ревматических заболеваний, построила на территории ОЭЗ «Дубна» компания «Аргументум Фарма», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Компания уже завершила строительство здания и до конца года планирует заниматься благоустройством прилегающей к предприятию территории и внутренней отделкой помещений. На следующий год запланирована установка и наладка оборудования», — рассказала зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что первая очередь производства будет запущена в 2025 году, в этот период в список выпускаемых медикаментов войдут импортозамещающие препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП).

Отмечается, что на предприятии будут также разрабатывать новые препараты.

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#оэз «дубна»
#производство
#лекарства
#мининвест мо
#экономика
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Продажи аналогов ушедшего из России «Оземпика» превзошли оригинал
10 октября 2024, 09:55

Фото: iStock/guteksk7

По итогам первых 8 месяцев этого года продажи в РФ препарата от диабета «Оземпик» датской фармкомпании Novo Nordisk, который гораздо чаще используют в качестве средства для похудения, составили 25,4 тыс. упаковок, что в 30 раз меньше продаж его аналогов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на подсчеты аналитической компании DSM Group.
Уточняется, что речь идет о зарегистрированных в прошлом году препаратах «Семавик» и «Квинсента»с международным непатентованным наименованием семаглутид. Наибольшее количество продаж было у «Семавика» (561,4 тыс. упаковок).

Согласно информации источника, объем продаж «Семавика» с января по август текущего года составил 722,4 тыс. упаковок. Из этих продаж 88% пришлось на аптеки, а оставшиеся 12% — на государственные закупки.

Ранее сообщалось, что кабмин РФ дал отечественным компаниям «Промомед» и «Герофарм» разрешение сроком до 31 декабря 2024 выпускать аналоги препарата от диабета «Оземпик» без согласия зарубежного правообладателя. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#эксперты
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#рф
#похудение
#препараты
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Авиабилеты подешевеют: детали нового плана ФАС
ФАС предложила меры по сдерживанию роста цен на авиабилеты
10 октября 2024, 06:00

Фото: istock/PeopleImages

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) разработала инициативу, направленную на сдерживание роста цен на авиабилеты путем регулирования долгосрочных тарифов в аэропортах. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией, в публикации «Ведомостей».
По их словам, ФАС предлагает исключить из расчетов тарифов на долгосрочные периоды (более трех лет) расходы и нормативную прибыль инвесторов на строительство терминалов, если стоимость проектов превышает изначально согласованные параметры. Это поможет предотвратить завышение расходов и сохранить стабильность тарифов на авиаперевозки.

Для расчета прибыли будет использоваться стоимость аналогичных одобренных проектов с учетом инфляции. Ожидается, что новые правила вступят в силу с 1 марта 2025 года и коснутся всех новых аэропортовых проектов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин также анонсировал меры по снижению стоимости авиаперелетов по России, включая увеличение производства запчастей для самолетов, что снизит издержки авиакомпаний.

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#расходы
#михаил мишустин
#министр
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Курс доллара впервые за год приблизился к 97 рублям
Официальный курс доллара ЦБ на 10 октября приблизился к 97 рублям
09 октября 2024, 21:45

Фото: istockphoto/SSV-Photo

Центробанк России повысил официальный курс доллара более чем на 80 копеек, в результате чего он приблизился к 97 рублям. Последний раз курс американской валюты превышал эту отметку год назад, в октябре 2023 года.
На четверг, 10 октября, Центробанк установил курс доллара на уровне 96,9483 рубля, евро — 106,4175 рубля, юаня — 13,6869 рубля. Это означает, что курс доллара поднялся на 84,04 копейки, а евро — на 72,84 копейки. Юань также подорожал на 10,59 копейки.

На 9 октября курс доллара составлял 96,1079 рубля, евро — 105,689 рубля и юаня — 13,581 рубля. Таким образом, доллар и евро достигли своих максимальных значений за последние месяцы.

По данным регулятора, чистые продажи 29 крупнейших российских экспортеров снизились на 30 процентов в месяц — до 8,3 миллиарда долларов. Одновременно падают и цены на нефть, что связано со слабым состоянием мировой экономики и ростом добычи в третьих странах.

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#доллар
#евро
#курс
#нефть
#цены
#центробанк
#экономика
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Свыше шести тысяч предпринимателей стали участниками проекта «Сделано в Москве»
09 октября 2024, 20:50

Фото: iStock/Nicolas Micolani

Порядка 500 брендов пополнили проект «Сделано в Москве» в третьем квартале 2024 года. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводит пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.
Отмечается, что по последним данным участниками программы стали свыше шести тысяч предпринимателей.

С начала этого года бизнесмены в рамках проекта продали около 100 тысяч товаров на общую сумму в 325 миллионов рублей. Только в период с июля по сентябрь данный показатель достиг 170 миллионов рублей, что в три раза больше, чем за весь 2023 год.

Сергунина подчеркнула, что 60% проданной продукции было реализовано на крупных городских мероприятиях, выставках и в фирменных магазинах.

Выручка с онлайн-торговли составила ещё 40%. В трех крупнейших российских маркетплейсах в этому году появились фирменные витрины проекта.

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#бизнес
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В Подмосковье подписали соглашения о реализации крупных агропромышленных проектов
09 октября 2024, 19:05

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Зампред правительства Московской области Вячеслав Духин и министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных подписали ряд соглашений о реализации в Подмосковье крупных агропромышленных проектов. Подписание документов состоялось в рамках выставки «Золотая осень», сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
XXVI российская агропромышленная выставка проходит с 9 по 12 октября. В ней традиционно принимают участие сотни производителей из разных регионов России, включая Подмосковье.

«Мне кажется, у Московской области очень чёткая ниша, если говорить о сельском хозяйстве. Мы много работаем, чтобы обеспечивать продовольственную безопасность нашей страны. Есть успехи, которые были достигнуты в предыдущие 10 лет. Например, губернатор ставил достаточно серьёзные задачи по развитию сырного кластера. Кроме того, фактически удалось создать новую отрасль, которая очень грамотно встроилась в экономику региона – Московская область внесла существенный вклад в общероссийский рост по тепличным овощам. В целом по стране производство выросло в 3 раза, а в Подмосковье – в 28. Раньше в значительной степени это была импортная продукция», – отметил Духин.

Также зампред подмосковного правительства отметил, что одной из приоритетных задач является уход от импорта в сельском хозяйстве. В рамках этой задачи ведётся активная работа. Так, в Воскресенске в скором времени будет запущен проект с инвестициями в размере 12 млрд рублей, целью которого как раз является уход от импорта. А ГК «Лето» собирается реализовать крупный инвестиционный проект по производству пищевого яйца в Кашире.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В ближайшие два года в Подмосковье будет построен комплекс по переработке сельхозпродукции, выращиванию уток, а также две молочные фермы.

Подписанные в рамках выставки «Золотая осень» соглашения направлены на реализацию данных проектов.

«Заключённые соглашения будут способствовать дальнейшему развитию агропромышленного сектора региона, производственной инфраструктуры и технологий, а также привлечению в отрасль кадров путём создания новых рабочих мест», – подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
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#подмосковье
#сельское хозяйство
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#сергей двойных
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Минфин: Федеральный бюджет за девять месяцев показал профицит в 169 млрд рублей
09 октября 2024, 18:38

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Профицит федерального бюджета РФ за период с января по сентябрь 2024 года составил 169 миллиардов рублей. Об этом сообщили в российском министерстве финансов.
На официальном сайте ведомства дано сравнение с исполнением бюджета за аналогичный период 2023 года. Нынешний показатель оказался на 1,6 триллиона рублей, чем был зафиксирован в прошлом году. Отмечается, что по итогам текущего года профицит федерального бюджета ожидается в пределах двух процентов от ВВП.

Объём доходов за первые девять месяцев составил 26 триллионов 289 миллиардов рублей. Это на 33,2% больше, чем годом ранее. Что касается расходов, то их объём равен 26 триллионам 120 миллиардам рублей ( 23,3% по сравнению с 2023 годом), сообщили в министерстве финансов Российской Федерации.

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