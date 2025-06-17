Трамп: вводимые США санкции обходятся бюджету в миллиарды долларов

17 июня 2025, 01:09

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Президент США Дональд Трамп заявил, что вводимые его страной санкции обходятся бюджету в миллиарды долларов. Об этом американский лидер сказал во время беседы с журналистами на саммите G7 в Канаде.







«Когда я налагаю санкции на страну, это обходится США в огромные деньги. Это не просто "давайте подпишем документ". Речь идет о миллиардах и миллиардах долларов», — сказал Трамп.