NYT: на Украине стартовала реализация сделки с США по ископаемым

16 июня 2025, 23:19

Фото: iStock/Andrii Atanov

Правительство Украины приступило к реализации проекта по добыче полезных ископаемых, сделка по которому была подписана с США. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на двух украинских чиновников.





Издание пишет, что киевские власти одобрили первые шаги к началу разработки одного из месторождений лития в стране. К тому правительство согласилось подготовить рекомендации по запуску соответсвующего тендера. Речь идет о месторождении «Добра», что в Кривоградской области.





«В понедельник Украина одобрила первые шаги, которые позволят частным инвесторам разрабатывать крупное государственное месторождение лития. <...> Правительство согласилось начать подготовку рекомендаций для открытых тендеров для компаний на разработку месторождения лития "Добра" в Центральной Украине», — передает газета.