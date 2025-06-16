NYT: на Украине стартовала реализация сделки с США по ископаемым
Правительство Украины приступило к реализации проекта по добыче полезных ископаемых, сделка по которому была подписана с США. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на двух украинских чиновников.
Издание пишет, что киевские власти одобрили первые шаги к началу разработки одного из месторождений лития в стране. К тому правительство согласилось подготовить рекомендации по запуску соответсвующего тендера. Речь идет о месторождении «Добра», что в Кривоградской области.
«В понедельник Украина одобрила первые шаги, которые позволят частным инвесторам разрабатывать крупное государственное месторождение лития. <...> Правительство согласилось начать подготовку рекомендаций для открытых тендеров для компаний на разработку месторождения лития "Добра" в Центральной Украине», — передает газета.
Среди вероятных участников торгов называется энергетическая компания TechMet, которая частично принадлежит США. К тому же среди ее владельцев значится миллиардер Рональд Лаудер, близкий к американскому президенту Дональду Трампу. Они еще с 2023 года добиваются допуска к месторождению «Добра».