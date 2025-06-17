Трамп не вводит санкции против РФ в надежде на сделку о мире на Украине
Президент США Дональд Трамп пока не вводит санкции против России в надежде на заключение сделки по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Трамп заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде на то, что соглашение будет достигнуто», — передает издание.
Ранее сообщалось, что украинское правительство присутпило к реализации сделки с США по совместной добыче полезных ископаемых. Власти сделали уже первые шаги к старту разработки. Речь идет о месторождении «Добра», что в Кривоградской области.